Pressemeldung

Es ist etwas Besonderes, wenn Pharma-Unternehmen in neue Produktionsstätten investieren. Doch die globale COVID-19-Pandemie hat zur Folge, dass weltweit neue Forschungs- und Produktionskapazitäten aufgebaut werden müssen. Die russische R-Pharm investiert in Moskau und Jaroslawl in drei neue pharmazeutische Produktionsanlagen für den Vektor-Impfstoff Sputnik-V sowie für weitere Impfstoffe. Das Pharma-Unternehmen setzt bei der Klimatisierung in den sensiblen Produktionsprozessen auf WOLF Raumlufttechnik und installierte 79 WOLF Geräte der KG Top Baureihe. Die Fachplanung für die anspruchsvollen Projekte hat das Technical Department der R-Pharm Group übernommen.

WOLF überzeugt mit Qualität „Made in Germany“ und schneller Lieferzeit

Um die hohen hygienischen Anforderungen der Impfstoffproduktion in den drei neuen Werken zu erfüllen, waren RLT-Anlagen mit Sonderausstattung gefragt. Von der Planung bis zur ersten Lieferung wurde das Projekt in drei Monaten umgesetzt. Die Projektverantwortlichen bei R-Pharm hat nicht nur die Qualität „Made in Germany“ und die im Jahr 2020 kürzeste innereuropäische Lieferzeit überzeugt, sondern auch der umfassende und kompetente Service des WOLF Moskau Teams, welches das Projekt von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme begleitet hat.

Der modulare Aufbau der KG Top Geräteserie von WOLF ermöglicht es in kürzester Zeit, Geräte in insgesamt bis zu 23 Baugrößen zusammenzustellen. Gerade in diesem Projekt wurde dieser Vorteil der serienmäßigen Produktion in Kombination mit der Flexibilität einer modularen Konfiguration optimal genutzt. Zusätzlich sind die WOLF RLT-Geräte durch das “Easy Lifting System” besonders montagefreundlich und dadurch leicht einzubringen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet einwandfreie Funktion und maximale Hygiene.

„Run & Standby“-Ausführung sorgt für eine hohe Betriebssicherheit

Ein weiteres überzeugendes Argument für die KG Top Baureihe war die aus Edelstahl gefertigte Innenverkleidung der Böden ergänzt durch eine Hygienebeschichtung. Alle WOLF RLT-Geräte werden serienmäßig streng nach den hygienischen Anforderungen der VDI 6022 geplant. Ebenso wurden die Ventilatoren sowie Schwebstofffilter (H13) exakt nach Kundenvorgaben eingebaut sowie alle Heiz- und Kühlregister individuell bedarfsgerecht angepasst. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurden die Anlagen als „Run & Standby“-Ausführung mit einem redundanten Ventilator ausgestattet, welcher im Notfall die fehlende Leistung des Hauptventilators übernehmen kann.

Die gesamte Lüftungsinfrastruktur in den drei neuen R-Pharm-Werken in Moskau und Jaroslawl ist jeweils gut zugänglich und trotzdem kompakt in einem Zwischengeschoss oberhalb der Produktionsräume untergebracht, um eine möglichst einfache Wartung der WOLF Geräte und somit höchste Hygienestandards zu gewährleisten.

Die neue R-Pharm Impfstoffproduktionsfläche beträgt zusammen 53.000 m²

Im Moskauer Technopolis Industriepark (das ehemalige Gelände der PKW-Produktion „Moskvitch“) produzieren über 500 R-Pharm Mitarbeiter auf der eigenen Produktionsfläche von 27.000 m² den Impfstoff Sputnik-V. Im Rahmen der bereits angelaufenen Erweiterung können im Volllastbetrieb jeden Monat zusammen 10 Millionen Sputnik-V-Impfdosen für den Weltmarkt produziert werden.

Mit Sputnik Technopolis und zwei weiteren neuen zusammen 26.000 m³ großen Produktionsstätten in Yaroslawl stellt die Region Moskau für R-Pharm eine wichtige Drehscheibe zur nationalen und internationalen Impfstoff-Versorgung dar. Unter der Lizenz der Universität Oxford und AstraZeneca produziert R-Pharm darüber hinaus einen Corona-Impfstoff für den Export in Länder außerhalb der Russischen Föderation.

Für die Sputnik-V-Impfstoffproduktion höchste Anforderungen an die Lüftungstechnik

In den Werken in Moskau und Jaroslawl läuft jeweils der komplette Herstellungsprozess der Impfstoffe ab. Die biotechnologische Herstellung, die Aufbereitung und Konzentration sowie das Formulieren in der richtigen Konzentration und die sich daran anschließende Abfüllung und Einlagerung. Diese Vielfalt an Prozessen und Räumlichkeiten bedeutet wiederum für die Klimatechnik der einzelnen Produktionsschritte allerhöchste Anforderungen.

Die Produktion von Impfstoffen erfolgt in sehr kleinteiligen Räumlichkeiten, die untereinander mit einem Schleusensystem verbunden sind. Je nach Produktionsschritt sind unterschiedliche Luftwechselraten erforderlich. Auch die Anforderungen an die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchte unterscheiden sich, müssen aber in jedem Raum rund um die Uhr konstant bleiben. Ähnlich verhält es sich bei der Frischluftrate der Räume und der Art und Weise wie die Luft in den jeweiligen Raum eingebracht, verteilt und wieder abtransportiert wird. Ein ausgeklügeltes Luftdrucksystem sorgt daher dafür, dass die Produktionsbedingungen bei R-Pharm stets den international gültigen Normen und Hygieneanforderungen entsprechen: VDI 6022, ISO 14644-1, GMP sowie der Federal Standard 209E.

Mehr Informationen zur WOLF KG Top Geräteserie finden Sie unter www.wolf.eu/modulare-geraete