Der Kunde im Fokus

Eine zentrale Neuerung ist die benutzerfreundlich optimierte Oberfläche für die Bereiche Status und Energieinformationen. Das neue Energiecockpit zeigt übersichtlich die wichtigsten Effizienz- und Verbrauchswerte auf einen Blick. Die komfortable Einrichtung über den Inbetriebnahme-Assistenten, die intuitive Navigation und das moderne Design belegen ebenfalls die anwenderorientierte Ausrichtung. Alle Funktionen, Inhalte und der Aufbau sind gezielt auf Hausbesitzer und Endkunden zugeschnitten. Eine klare und einfache Struktur, verständlich aufbereitete Informationen sowie ein erweiterter Katalog für häufig gestellte Fragen runden den benutzerfreundlichen Service ab.

Zur optimierten Bedienung kommt die verbesserte Funktionalität der Anwendung. Die WOLF Smartset App macht das gesamte Heizsystem effizienter. Durch smarte Komponenten können Nutzer ihren Tagesablauf hinterlegen und durch die automatisch angepasste Steuerung der Haustechnik spart das intelligente System einfach und bequem Energiekosten. Ein spezieller Urlaubsmodus bietet eine zusätzliche Komfortfunktion für Zeiten der Abwesenheit.

Sicher und sorgenfrei – voll auf Service eingestellt

Die optimierte App bietet nicht nur einen erweiterten Überblick der Verbrauchswerte, sie informiert auch umgehend über mögliche Störungen per Push-Benachrichtigung oder E-Mail. Durch die direkte Verbindung zum WOLF Service oder den Fachhandwerker über die Kontaktfunktion, wird eine schnelle und effektive Hilfestellung sichergestellt. So können nach der Freigabe durch den Endkunden Ferndiagnosen und -optimierungen durchgeführt werden. Automatische Erinnerungen an Wartung oder Filterwechsel entlasten den Nutzer und unterstützen einen störungs- sowie sorgenfreien Betrieb.

Mit der optimierten Smartset App setzt WOLF einen klaren Fokus auf eine nutzerfreundliche, effiziente und smarte Haustechnik. Die App ist ab sofort verfügbar und kann einfach über den Playstore oder den App Store heruntergeladen und mit den WOLF Geräten verbunden werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolf.eu/de-de/produkte/smarthome-loesungen