Die Verringerung von CO2-Emissionen trägt nicht nur dazu bei, die globale Erwärmung zu reduzieren. Auch die Versauerung der Ozeane kann so verlangsamt werden. (Quelle: One Ocean Foundation)

Mit modernsten Heizungs- und Lüftungstechnologien setzt die WOLF GmbH international Maßstäbe im Bereich Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit. Auch darüber hinaus setzt das Unternehmen mit Sitz in Mainburg im Bereich der Nachhaltigkeit ein Zeichen und engagiert sich für den Schutz der Weltmeere. Anlässlich des Starts der UN-Dekade für Ozeanforschung unterstützt die WOLF GmbH gemeinsam mit den Partnern Rolex, Audi, Allianz und Intesa Sanpaolo die One Ocean Foundation – eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz der Ozeane einsetzt – bei ihrer Mission, die Meeresumwelt zu bewahren, indem sie Lösungen zur Erhaltung der Ozeane vorantreibt.



„Mehr als 20 Prozent des Energieverbrauchs in Europa sind auf die Heizung und Kühlung in Privathaushalten zurückzuführen“, sagt Dr. Thomas Kneip, Vorsitzender der Geschäftsführung der WOLF GmbH. Durch zukunftsweisende Wärmepumpen und klimaschonende Brennwertheiztechnik sowie die Nutzung von Solartechnik und effizienten raumlufttechnischen Anlagen mit Wärmerückgewinnung lassen sich große Mengen an Energie und CO2 einsparen. Die Verringerung der CO2-Emissionen ist nicht nur wichtig, um die globale Erwärmung zu reduzieren, sondern auch, um die Versauerung der Ozeane zu verlangsamen. Die Abnahme des pH-Wertes des Meerwassers ist ein großes Problem, das zum Rückgang der Artenvielfalt und der Produktivität der Ökosysteme führt.

Gemeinsames Engagement mit zahlreichen tatkräftigen Partnern

„Unser Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit bezieht sich nicht allein auf unsere innovativen Produkte und internen Verbesserungsprojekte. Als international agierendes Unternehmen sehen wir uns darüber hinaus in der Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten und uns in weltweiten Initiativen, die Klima, Umwelt und Ressourcen schützen, einzubringen“, ergänzt Dr. Thomas Kneip. „Deshalb setzen wir uns auch für den Schutz der Ozeane ein – schließlich leben wir auf einem blauen Planeten, der zu rund 71 Prozent mit Wasser bedeckt ist. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie stark die Ozeane unser Klima prägen und wie sehr sie dazu beitragen, den Sauerstoff zu produzieren, den wir atmen. Mit Hilfe der Stiftung wollen wir auf die Problematik der Ozeane aufmerksam machen und uns für den Schutz dieses lebenserhaltenden Systems einsetzen. Die One Ocean Foundation gibt uns die Möglichkeit, uns gemeinsam mit vielen tatkräftigen Partnern zu engagieren und durch gemeinsam entwickelte Initiativen einen effektiven Beitrag zu leisten.“

Von Forschung und Bildung bis hin zu Praxisinitiativen

Die One Ocean Foundation, mit Sitz in Italien, hat bereits 146 Projekte und Aktivitäten entwickelt und initiiert, die jeweils von einem wissenschaftlichen Ausschuss aus renommierten Meereswissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten geleitet werden. Zu den Mitgliedern gehören Professoren der Bocconi-Universität und des Instituts für Polarwissenschaften in Venedig. Die Bandbreite ihrer Arbeit reicht von der Forschung im Bereich Blue-Economy, wie dem jüngsten global ausgerichteten Bericht „Business for Ocean Sustainability“, über Bildungskampagnen, die Universitäten und Schulen direkt einbeziehen, bis hin zu eher praktischen Aktivitäten wie lokalen Strand- und Flussreinigungen. Die „Charta Smeralda“, ein ethischer Verhaltenskodex zur Förderung von Prinzipien und konkreten Aktionen zum Schutz der Ozeane, wird von WOLF als Signal für den Beginn des Engagements zu diesem Thema unterzeichnet werden.

Jan Pachner, Generalsekretär der One Ocean Foundation, betont: „Die Partnerschaft mit der WOLF GmbH stärkt unser internationales Netzwerk von Unternehmen, die sich aktiv für die Entwicklung und Umsetzung von umweltfreundlichen Lösungen einsetzen. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung der Ozeane zu schärfen, indem wir Lösungen, Technologien und Innovationen vorantreiben und dabei die wichtige Rolle von Unternehmen in jeder Branche zur Förderung einer nachhaltigen Transformation berücksichtigen. Wir freuen uns sehr, unsere Reise mit der WOLF GmbH an Bord fortzusetzen.“

Mehr Informationen zur One Ocean Foundation: www.1ocean.org