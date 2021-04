Wärmepumpen zählen mittlerweile zum Standard im Neubau. WOLF hat früh die Potentiale dieses Wachstumsmarkts erkannt und seine effizienten sowie leistungsstarken Geräte konsequent weiterentwickelt. Getreu dem Motto „German Engineering – made by WOLF“ hat der Systemhersteller die Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock in sein Portfolio aufgenommen – ein robustes Premium-Produkt, das auf einfache Installation und einen besonders sicheren Langzeitbetrieb ausgerichtet ist.

Umweltfreundlich, leise und effizient

Mit WOLF heizt man nicht nur umweltfreundlich und effizient, sondern auch stilvoll: Mit der CHA-Monoblock präsentiert WOLF eine einzigartige Kombination aus harmonischer Formgebung, hochwertigen Materialien, einer präzisen Verarbeitung sowie einer dezenten Farbgebung. Das Design der Wärmepumpe stammt von Luxusyacht-Stardesigner Espen Øino.

Durch den serienmäßigen Einsatz von Invertertechnik heizt und kühlt die Luft/Wasser-Wärmepumpe mit idealer Modulation. Erhältlich ist die CHA-Monoblock in den Ausführungen CHA-07/400V (Leistungsbereich von 1,6−6,8 kW bei A-7/W35) und CHA-10/400V (Leistungsbereich von 2,2−9,8 kW bei A-7/W35). Das Ergebnis: angenehme Wärme im Winter und sanfte Kühlung im Sommer über die Fußbodenheizung. Der Nachbar bekommt von alledem nichts mit. Dafür sorgen zahlreiche technische Details. Ein sich langsam drehender Ventilator im Eulenflügeldesign und mit Nachleitgeometrie sowie die Einbettung der Komponenten in einen schalldämmenden EPP-Kern gewährleisten einen extrem geräuscharmen Betrieb. Die CHA-Monoblock ist leiser als 35 dB(A) auf drei Meter Entfernung – damit kann die Wärmepumpe problemlos nah am Haus und auch in dicht besiedelten Wohngebieten aufgestellt werden. Als innovatives Kältemittel kommt R290 zum Einsatz. Es ist nicht umweltschädlich und wirkt sich kaum auf den Treibhauseffekt aus. Dazu ist es wegen der hohen Verfügbarkeit zukunftssicher und langfristig günstig.

Dank ihrer hohen jahreszeitbedingten Raumheizungseffizienz bei den spezifischen Betriebspunkten erfüllt die CHA-Monoblock die notwendigen Fördervoraussetzungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Das 7 kW-Modell punktet mit einer Raumheizungseffizienz von 194% (35 °C) und 148% (55 °C). Bei der Gerätevariante mit 10 kW liegt diese bei 191% (35 °C) und 141% (55 °C).

Die Kombination aus Wärmepumpe und einer Gas-Brennwertlösung ist als Hybrid-Heizlösung ebenfalls förderfähig. In diesem Fall bieten sich beispielsweise der Gas-Brennwertkessel TGB-2 oder die Gas-Brennwerttherme CGB-2 von WOLF als ideale Hybridpartner an.

Die hohe Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C gewährleistet den thermischen Legionellenschutz ohne Aktivierung des E-Heizelements. Mit einer stabilen Gehäusekonstruktion und einer UV-beständigen Pulverlack-Beschichtung trotzt die Wärmepumpe auch härtesten Umweltbedingungen. Eine erhöhte Bodenkonsole und eine Wandhalterung gewährleisten auch in Regionen mit höherer Schneefallintensität den reibungslosen Betrieb. Das serienmäßig enthaltene, bedarfsgerecht geregelte E-Heizelement mit 9 kW dient zudem als zuverlässige Leistungsreserve für lange Kälteperioden. Die kompakten Abmessungen sowie die praktischen Anschlusslösungen zur Wand-, Keller- und Bodenplatteneinführung erleichtern die Installation. Der hydraulische Anschluss ist ohne zusätzliches Zubehör werkzeuglos unter- oder rückseitig möglich – je nach baulichen Gegebenheiten und Kundenwünschen.

Platzsparend und übersichtlich: das Wärmepumpencenter CHC

Die CHA-Monoblock ist auch als attraktives WOLF CHC-Wärmepumpencenter verfügbar. Die zehn modularen Varianten des CHC-Wärmepumpencenters ermöglichen eine besonders platzsparende und schnelle Installation sowie eine aufgeräumte Optik (inkl. Warmwasser- und Pufferspeicher).

In der Haustechnikzentrale CHT-Monoblock ist außerdem noch eine zentrale kontrollierte Wohnraumlüftung von bis zu 300 m3/h integriert. Und auch die Kombination mit PV ist schnell und einfach: Mit EEBUS lässt sich die digitale Heizung von WOLF schon heute in ein integriertes Energiemanagement einbinden. Damit kann der Energieverbrauch optimiert und der Eigenverbrauch, z.B. von PV-Anlagen, erhöht werden. Dank WOLF Link home Schnittstellen-Modul und dem Smartset Portal haben Kunden und Fachhandwerker die Anlage jederzeit über das Internet im Blick und können sie bequem per App oder am PC steuern bzw. überwachen.

Weitere Infos finden Sie unter www.wolf.eu/cha