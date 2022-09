Bei der Aufsetzung einer neuen Produktionslinie stellten die Verantwortlichen eines international tätigen Unternehmens in der Kunststoffverarbeitung hohe Ansprüche an die Klimatisierung am deutschen Herstellungsstandort. Eine große Herausforderung bei der geplanten RLT-Anlage waren die Platzverhältnisse im Produktionsbereich.

Um keinen Kompromiss bei der Qualität eingehen zu müssen und den Mitarbeitern trotzdem eine zuverlässig hygienische Arbeitsatmosphäre zu bieten, wurde das wetterfeste RLT-Gerät draußen neben dem Produktionsgebäude aufgestellt. Hier kommt jetzt das leistungsfähige WOLF KG Top 170 W mit Wärmerückgewinnung für die (energie-)effiziente Be- und Entlüftung zum Einsatz.

Nachhaltigkeit als Schlüsselfaktor

Bei der Wahl einer neuen RLT-Anlage spielte für den Betreiber der Faktor Energieeffizienz eine entscheidende Rolle. Daher war es selbstverständlich, dass vor allem eine nachhaltige Betriebsweise ausschlaggebend für die Entscheidung war. Das WOLF KG Top gewinnt die nutzbare Wärme über ein KVS-System direkt aus der Produktionsabluft zurück und überträgt sie auf die Zuluft – das sorgt für eine deutliche Energieeinsparung. Moderne EC-Ventilatoren mit stufenloser Regelung sparen darüber hinaus bis zu 30 Prozent Energie im Vergleich zu herkömmlichen Ventilatoren – und bieten damit einen langfristigen zusätzlichen Betriebskostenvorteil.

Hohe Luftqualität

Das KG Top gewährleistet einen regelmäßigen Luftaustausch in der Werkshalle. Ohne Lüften sammelt sich sonst CO 2 in der Raumluft, was bei den Mitarbeitern zu Kopfschmerzen, Konzentrationsproblemen und schnellerer Ermüdung führen kann.

Die RLT-Anlage versorgt die Produktionslinie kontinuierlich mit zweifach gefilterter Außenluft. Die erste Stufe erfolgt beim Einsaugen der Außenluft ins Gerät. Die Zuluft wird dann durch einen integrierten Schalldämpfer geleitet, der einen besonders geräuscharmen Betrieb des Geräts sicherstellt. Vor dem Lufteintritt ins Gebäude befindet sich die zweite Filterstufe. Diese filtert nahezu alle Unreinheiten aus der Luft heraus.

Hygienische Frischluft

Unabhängig vom WOLF RLT-Gerät ist über eine separate Kammer noch eine Luftbefeuchtung im Einsatz. Für einen langfristig hygienischen Betrieb musste dies trotzdem mit berücksichtigt werden. Das WOLF KG Top ist für solche Fälle bestens gewappnet und erfüllt auch außen aufgestellt konstruktionsseitig die Hygiene-Richtlinien der DIN 1946-4. Alle Dichtungen sind geschlossenporig, silikonfrei sowie desinfektionsmittel- und alterungsbeständig.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Projekts und dem Betrieb der Anlage. Als pragmatische und sehr zuverlässige Lösung war bei uns die Entscheidung für das wetterfeste WOLF KG Top schnell gefallen. Es belegt keinen Platz im Produktionsbereich und stellt jederzeit eine hohe Luftqualität sowie ein hygienisches Raumklima in der Produktion sicher. Zudem sparen die Betreiber dank der hocheffizienten Wärmerückgewinnung viel Energie“, resümiert Christian Rieger, Leiter Kundendienst der mit der Planung und Installation beauftragten H.I.T. Haus- und Industrietechnik GmbH.

Mehr Infos zur WOLF KG Top Geräteserie unter: www.wolf.eu/modulare-geraete