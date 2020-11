Trotz verschärfter Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen Kindergärten und Schulen in Deutschland offenbleiben. Klassenräume, die über die Fenster nur unzureichend zu belüften sind, werden daher dank Förderprogrammen in verschiedenen Bundesländern sukzessive mit Luftreinigern versehen, um mehr Schutz vor Ansteckungen zu bieten. Die WOLF GmbH hat dafür am Standort Mainburg jetzt die Produktion großer Stückzahlen gestartet, um zeitnah möglichst viele Schulen sowie weitere Einrichtungen ausstatten zu können.

Am Unternehmenssitz produziert der Marktführer für Raumlufttechnische (RLT) Anlagen mit dem AirPurifier einen Luftreiniger, der speziell für Klassenzimmer entwickelt wurde, aber auch in anderen Räumen eingesetzt werden kann. Das professionelle Umluftgerät ist mit dem vom Umweltbundesamt empfohlenen HEPA Hochleistungsfilter H14 ausgestattet und ermöglicht eine effektive Abscheidung von bis zu 99,995 Prozent aller Bioaerosole, wozu auch Viren und Bakterien gehören. Das Gerät ist zudem das leiseste Gerät seiner Klasse und somit ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume oder Wartezimmer geeignet – Leistungswerte ermittelt vom TÜV Süd*. Für die Produktion des AirPurifiers wurde eigens eine neue Produktionslinie eingerichtet. Die Auslieferung der ersten Geräte ist für Anfang November geplant.

„Wir haben bereits zahlreiche Vorbestellungen und fahren die Produktion jetzt sukzessive nach oben, um der stetig steigenden Nachfrage gerecht werden zu können. Dafür haben wir einen Teil unserer Produktionskapazitäten frühzeitig auf den AirPurifier umgestellt, um möglichst schnell viele Schulen, Büros oder auch Arztpraxen ausstatten zu können“, erklärt Dr. Thomas Kneip, Vorsitzender der Geschäftsführung der WOLF GmbH.

In den vergangenen zwölf Monaten hat die WOLF GmbH allein im Bildungssektor bundesweit rund 300 Einrichtungen mit hochwertigen Raumlufttechnischen Anlagen ausgerüstet. Mit dem neuen Luftreiniger „AirPurifier“ ergänzt seit kurzem eine professionelle und kostengünstige Lösung die Produktserie.

*Mehr Informationen zu den AirPurifier Leistungswerten ermittelt vom TÜV Süd, aber auch zu staatlichen Förderungen und den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in Schulen, in Gastronomie, in Konferenzzentren, in Arztpraxen oder im Einzelhandel unter www.wolf.eu/luftreiniger