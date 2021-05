Pressemeldung

Im Bereich Lüftungstechnik positioniert sich WOLF durch Ideenvielfalt, Flexibilität und Rundum-Service als Ideallösung für Investoren, Planer und Anlagenbauer. Zu den wichtigsten Produktneuheiten 2021 gehören der Luftreiniger „AirPurifier“ sowie die neue KG Flex Serie, die hochflexible RLT-Anlagen mit kleinen bis hin zu sehr großen Luftmengen umfasst.

Lüftungstechnik:

Die WOLF Kompaktklasse

Höchste Qualität auf kleinem Raum – das ist die Kompakt-Geräteklasse von WOLF. Immer groß genug, um maximalen Komfort zu gewährleisten, und klein genug, um überall eingesetzt werden zu können.

WOLF Luftreiniger AirPurifier

Soforthilfe für hygienisch saubere Raumluft

Mit dem „AirPurifier“ hat WOLF einen platzsparenden und sofort einsatzfähigen Luftreiniger zur Filterung von Aerosolen auf den Markt gebracht. Der AirPurifier ist für Raumgrößen von bis zu 120 m2 pro Gerät (vierfache Luftfiltrationsrate) ausgelegt und filtert die Raumluft mit einem HEPA Hochleistungsfilter H14 (DIN EN 1822) sowie einem zusätzlichen Aktivkohlefilter. Damit eignet er sich für Innenräume mit unzureichender Lüftung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Schulen, Kitas, Universitäten, Büros, Hotels, Restaurants, Pflegeeinrichtungen und Fitnessstudios.

Praxistests bestätigen die hohe Effektivität des AirPurifiers: In einer Studie hat das Steinbeis-Forschungszentrum Virtual Testing die Effekte professioneller Luftreiniger auf die Aerosolkonzentration in einem Klassenraum simuliert und zusätzlich anhand von Vor-Ort-Messungen mit einem WOLF AirPurifier validiert. Durch den Luftreiniger konnte die Aerosolkonzentration in den Lüftungspausen im gesamten Raum effektiv gesenkt und eine deutliche Reduktion potenziell gefährlicher Partikel erzielt werden. Im Durchschnitt der einzelnen Messpunkte im Raum wurde die Konzentration eines Prüfaerosols um 80% gesenkt, lokal sogar bis zu 90% innerhalb von 30 Minuten. Weitere Untersuchungen zur Reduktion luftgetragener Viren durch ein Hygieneinstitut konnten die Effizienz des WOLF AirPurifiers ebenfalls bestätigen. Die Abscheiderate des HEPA-H14 Filters von 99,995% ist auch auf den gesamten Luftreiniger anwendbar.

Der AirPurifier ist mit 34 dB(A) im Normbetrieb derzeit der leiseste Hochleistungs-Luftreiniger am Markt, die Schallwerte wurden durch den TÜV Süd ermittelt*. Dank Plug & Play lässt sich das kompakte Gerät unkompliziert aufstellen und ist sofort einsatzfähig. Die technische Ausstattung wie beispielswiese die glatten Oberflächen oder der Filtereinsatz wurden konform zur VDI 6022 entwickelt. Entwicklung und Produktion des AirPurifiers in Deutschland gewährleisten eine hohe Qualität.

* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN EN ISO 11203 entsprechend Volumenströmen von 400 bis 1.200 m3/h, ermittelt von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH

www.wolf.eu/airpurifier

WOLF CFL EDU

Neues Lüftungsgerät für die Nachrüstung an Schulen und Bildungsstätten

Mit CFL EDU erweitert WOLF sein Portfolio um ein dezentrales Lüftungsgerät mit effizienter Wärmerückgewinnung. Das Gerät ist ideal zur Nachrüstung geeignet – es wird einfach direkt im Raum manipulationssicher unter der Decke platziert. Ein weiterer Vorteil sind die niedrigen Schallemissionen, die besonders für eine störungsfreie Lernatmosphäre in Bildungsstätten wichtig sind. Der hohe Volumenstrom von ca. 1.000 m³/h orientiert sich an den gestiegenen Anforderungen und gewährleistet somit optimale Luftqualität. Auch Infektionsrisiken werden so auf ein absolutes Minimum reduziert.

Um die Zuluft optimal und ohne zusätzliches Kanalnetz im Raum zu verteilen, sind Weitwurfdüsen integriert. Eine bedarfsgerechte Regelung erfolgt über CO 2 -Sensoren. Darüber hinaus lässt sich das CFL EDU über die WOLF WRS-K-Regelung mit Remote-Zugriff (LAN, WLAN, LTE) steuern. Dank entsprechender Schnittstellen-Module zur Gebäudeleittechnik kann das Gerät bei Bedarf ganz einfach an das zentrale Energiemanagementsystem angeschlossen werden.

www.wolf.eu/cfl-edu

WOLF Kompakt-Lüftungsgerät CRL evo max

Maximale Größe für maximalen Erfolg

Praxisnahe Technologie, einfachste Installation und schnelle Instandhaltung – Attribute, welche die bewährte CRL-Serie von WOLF seit vielen Jahren auszeichnen. Bisher gab es das beliebte Lüftungsgerät für Luftmengen von 1.300 bis 9.000 m3/h. Das Kompakt-Lüftungsgerät CRL evo max ist in den Baugrößen 11.000 m³/h, 13.500 m³/h, 16.500 m³/h und 19.500 m³/h erhältlich. Neben einem Rotationswärmetauscher verfügt es auch über eine weiterentwickelte, integrierte sowie auf das Gerät abgestimmte Regelung ab Werk. Es eignet sich zur Innen- oder Außenaufstellung und ist gemäß geltender Richtlinie VDI 6022 hygienisch unbedenklich einsetzbar. Außerdem ist das Kompaktgerät standardmäßig Eurovent- und RLT-zertifiziert.

Genauso wie die bisherigen CRL-Geräte nutzt auch das CRL evo max die bewährten Rotationswärmetauscher mit patentierter Labyrinthdichtung. Diese erreichen eine in der Branche unerreichte Luftdichtigkeit von 98% und übertreffen damit die Vorgaben der Klasse 1 der DIN EN 16798-3 bezogen auf den Außenluftkorrekturfaktor. Optional ist eine Boost-Klappe erhältlich. Dank ihr heizt das CRL evo max das Gebäude oder einzelne Räume besonders schnell – ganz ohne Beimischung von Außenluft.

www.wolf.eu/crl-evo-max

WOLF CKL evo

Der neue Maßstab unter den Kompaktgeräten

Mit der idealen Kombination aus kompaktem Aufbau und hoher Leistung sind die Comfort-Kompakt-Lüftungsgeräte CKL evo für vielfältige Einsatzzwecke gewappnet. Mit den neuen Leistungsgrößen 4.700 und 6.100 m3/h komplettiert WOLF sein Angebot an Kompaktgeräten. Im Vergleich zur bisherigen Produktlinie punkten die neuen Modelle mit bis zu 10 % höheren Luftleistungen bei gleichen bzw. sogar verkleinerten Geräteabmessungen. Mehrere Leistungsgrößen sowie zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten machen die CKL evo Serie dabei zum Maßstab unter den Kompaktgeräten. Dank glatter Oberflächen sowie der Vermeidung von Spalten und offenporigem Material sind alle Geräte gemäß geltender Richtlinie VDI 6022 hygienisch unbedenklich einsetzbar.

Die CKL evo ist sowohl als Innengerät mit horizontalem oder vertikalem Kanalanschluss als auch als Außeneinheit verfügbar. Außerdem zeichnet sie sich durch beste Gehäusekennwerte nach DIN EN 1886 aus: thermische Isolierung T2, Wärmebrückenfaktor TB2, mechanische Stabilität D1 sowie Leckageklasse L1.

Alle Geräte der CKL evo Serie sind mit Komponenten des Easy-Lifting-Systems ausgestattet. Ringösen bei den Außengeräten vereinfachen den Transport auf Gebäudedächer. Kubenverbinder zwischen den Funktionseinheiten bieten höchste Präzision beim Zusammenbau und sorgen für eine beschleunigte Montage. Aufgrund des durchdachten Gerätedesigns mit vorgefertigten Bohrlöchern ist ein bauseitiges Anbohren der Außengeräte für den Kanal der Zuleitung nicht mehr notwendig.

www.wolf.eu/ckl-evo

Lüftungstechnik:

Die modularen Geräte von WOLF

Stück für Stück zum Wunschgerät: Die modulare Lüftungslösung KG Top von WOLF kombiniert die Vorteile einer serienmäßigen Produktion mit der Flexibilität einer individuellen Konfiguration.

WOLF KG TOP

Modular Stück für Stück zum Wunschgerät

Der modulare Aufbau der KG Top Geräteserie bringt die Vorteile einer serienmäßigen Produktion mit der Variantenvielfalt einer individuellen Konfiguration in Einklang. In kürzester Zeit kann aus 23 Baugrößen das Wunschgerät zusammengestellt werden. Auch mit dieser branchenweit einzigartigen Konfigurationsflexibilität sind kurze Reaktions- und Lieferzeiten garantiert.

Die WOLF KG Top Geräte für Bürogebäude, Hotels, Industrie, Gewerbe oder Krankenhäuser bieten maximale Effizienz und werden höchsten Ansprüchen gerecht. In jedem einzelnen Modul stecken mehr als 50 Jahre WOLF Know-how. Verbaut wird ausschließlich die jeweils neueste Generation von Ventilatoren und Wärmerückgewinnungssystemen, wie etwa hocheffiziente Rotationswärmetauscher (RWT) mit einem Temperatur- und Feuchteübertragungsgrad von über 90 % sowie mit bisher unerreichten Dichtigkeitsraten von 98 % nach VDI 3803/5. WOLF-Standard ist auch die Einhaltung sämtlicher relevanter Vorschriften und Normen. Auf Wunsch können Wärme- und Kälteerzeuger ins Gerät integriert werden. Mit Wärmerückgewinnungssystem, integriertem Heizgerät und stufenlos geregelter Kältemaschine-Wärmepumpe wird aus der WOLF KG Top eine komplette Energiezentrale.

Und natürlich sind die RLT-Geräte in „Plug & Play“-Ausführung erhältlich. Das gesamte Gerät ist auf einem Grundrahmen bereits vorinstalliert – einschließlich der Regelung und Verkabelung. Dank Easy Lifting wird zudem das Handling auf der Baustelle zum Kinderspiel. Auf Wunsch machen sich die Geräte der KG Top Serie sogar beinahe unsichtbar. Sie können in jeder möglichen RAL-Farbe beschichtet werden und verschmelzen damit nahezu mit Dach oder Fassade. Ein überzeugendes Argument – nicht nur für Bauherren und Architekten.

www.wolf.eu/modulare-geraete

Lüftungstechnik:

Die WOLF Individuallösungen

Höchste Flexibilität bietet die neue KG Flex Serie von WOLF – mit kleinen bis sehr großen Luftmengen bis zu 350.000 m³/h.

WOLF KG Flex Serie

Individuelle RLT-Anlagen für alle Bauprojekte

Für größtmögliche Freiheiten in der Dimensionierung und Ausführung hat WOLF sein RLT-Produktsortiment erweitert. Die neue KG Flex Serie bietet hocheffiziente Raumlufttechnik nach Maß für alle Bauprojekte. Das Produkt-Portfolio umfasst kombinierbare, steckerfertige Kompaktgeräte bis zu 20.000 m3/h, Lösungen für mittlere Luftmengen bis circa 40.000 m3/h bis hin zu individuellen Geräten mit kleinen bis sehr großen Luftmengen bis zu 350.000 m3/h.

Die KG Flex Serie zeichnet sich durch beste Gehäusekennwerte nach DIN EN 1886 aus: thermische Isolierung T2, Wärmebrückenfaktor TB2, mechanische Stabilität D1 sowie Leckageklasse L1. Damit erfüllt das 60 mm starke Gehäuse zuverlässig höchste statische und thermische Ansprüche und die hygienischen Anforderungen der VDI 6022. Variable Querschnitte und verschiedene Kubengrößen machen absolut flexible Baugrößen und -formen möglich. Das dazugehörige, moderne Regelungssystem wird für jedes Projekt individuell angepasst. Auch eine Anbindung an die bestehende Gebäudeleittechnik ist unkompliziert möglich. Bei der KG Flex Serie sind zudem energieeffiziente und individuell auswählbare Energierückgewinnungssysteme der neuesten Generation mit kompromisslosem Hygieneanspruch Standard. Durchdachte Filterschnellspannsysteme gewährleisten ein flexibles und schnelles Filtermanagement.

www.wolf.eu/kg-flex

Lüftungstechnik:

WOLF Poolgeräte

Optimal zugeschnitten auf die Anforderungen in kleineren, geschlossenen Pools ist das robuste und besonders wartungsfreundliche CKL Pool von WOLF.

WOLF CKL Pool

Plug & Play für Pools

Das CKL Pool wurde speziell für die intelligente Konditionierung von kleinen, geschlossenen Schwimmhallen konzipiert, wie sie etwa in Hotels, Krankenhäusern oder privaten Wohngebäuden vorkommen. Es führt hohe Raumluftfeuchte ab und trockene Luft zu. Beim WOLF CKL Pool handelt es sich um ein Komplett-System, bei dem der gesamte Kältekreis bereits im Gerät integriert ist. Die vollständige Integration von Kältekreis und Regelung macht zudem Installation sowie Inbetriebnahme besonders einfach. Dank Wärmerückgewinnungssystem und EC-Ventilatoren ist das Komplettsystem nicht nur besonders effizient, sondern erfüllt auch die Normen VDI 6022 und VDI 3803. Lieferbar sind zwei Typen mit kompakten Einbaumaßen und Nennvolumenströmen von 2.000 m³/h bis 3.000 m³/h.

www.wolf.eu/klima-profi/ckl-pool

Anwendungsbereiche, Technologien und Services

WOLF Clima-Split-System

Der Elitepartner fürs Heizen und Kühlen

Heizen, Kühlen und Lüften in einem Paket. Das Clima-Split-System sorgt zusammen mit einem WOLF Lüftungsgerät für ein komfortables Innenraumklima. Es besteht aus einer Luftwärmepumpe mit Invertertechnik zum Anschluss an einen Direktverdampfer im Lüftungsgerät. Die außen aufgestellte Split-Einheit eignet sich gleichermaßen zum Kühlen (4-24 kW) wie auch zum Heizen (4,5-27 kW). Sie kann sowohl bei Neuanlagen als auch bei der Nachrüstung eingesetzt werden. Eine Kaskadierung von bis zu drei Split-Geräten ist möglich. Kühlung – auch und gerade für kleinere Anwendungen – war nie einfacher und günstiger.

www.wolf.eu/clima-split-system

Easy-Lifting-System

WOLF Lüftungsgeräte bekommen Flügel

Für den einfachen Transport sowie eine schnelle und sichere Montage aller Lüftungskomponenten sorgt WOLF mit seinem ebenso simplen wie genialen Easy-Lifting-System. Durch konsequente Weiterentwicklung profitieren nun auch Plattenwärmetauscher von den Vorteilen des Systems. Stehende Plattenpakete können ganz einfach vor Ort zu einem vollständigen Plattenwärmetauscher zusammengefügt und installiert werden. Ringösen ermöglichen einen leichten Transport mit Kran oder Helikopter. Balance-Probleme beim Heben von unten gehören damit der Vergangenheit an – ebenso wie lästige Stangen oder Schienen. Das WOLF Easy-Lifting-System macht den Transport auf oder in ein Gebäude so deutlich einfacher und die Montage der Funktionseinheiten schneller und präziser. Damit lassen sich selbst große Lüftungskomponenten wie Rotations- oder Plattenwärmetauscher reibungslos in jedes Gebäude oder aufs Dach bringen: So werden z.B. große Rotoren einfach in zwei Teilen geliefert, aneinandergestellt und verschraubt – ohne lästiges Puzzeln der Einzelteile. Die Kubenverbinder stellen eine saubere, schnelle und unkomplizierte Montage und perfekte Dichtheit gemäß Klasse L1 nach DIN EN 1886 sicher.

www.wolf.eu/klima-profi/easy-lifting

WOLF HygroFlow Sprühbefeuchter

Beste Luftbefeuchtung auf kürzester Gerätestrecke

Mangelhafte Luftfeuchte in Gebäuden hat Einfluss auf das Wohlbefinden, die Konzentration und vor allem auf die Gesundheit der Atemwege. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist aber auch für optimale Ergebnisse in Fertigungsprozessen mitentscheidend. Sogar Arbeits- und Produktionsergebnisse können unter falschen Luftbedingungen leiden, wie beispielsweise die Rissbildung in Papierbahnen im Bereich der Papierverarbeitung zeigt.

Sprühbefeuchter schaffen eine angenehmere und gesündere Raumluft. Sie sind notwendiger Baustein einer verantwortungsvollen Gebäudebelüftung. Der HygroFlow Sprühbefeuchter von WOLF bietet bei einer Gesamtlänge von nur 900 mm – unabhängig von der Größe der Lüftungsgeräte – eine exakte Befeuchtungsleistung durch proportionale Befeuchtungsregelung. Durch die saug- wie auch druckseitige Ventilator-Anordnung ist der HygroFlow Sprühbefeuchter besonders flexibel einsetzbar. Abnehmbare doppelstufige Aerosolabscheider ermöglichen einen leichten Zugang und aerosolfreie Luft. Der Sprühbefeuchter ist nach VDI 6022 zertifiziert und für jede Anforderung individuell konfigurierbar.

www.wolf.eu/klima-profi/befeuchter

BMK Touch UND BMK T10

Mit Highspeed in die Zukunft der Lüftungstechnik

Fortschrittlichste Lüftungstechnik trifft auf modernste Bedienungsoberfläche. Die zwei aktuellen Bedienmodule von WOLF bieten alles, was Nutzer sich wünschen.

WOLF BMK Touch

Das WOLF BMK Touch ist entweder im Gerät integriert oder sogar als Auf- oder Unterputzvariante verfügbar. Es bietet eine farbige Bedienoberfläche sowie zusätzliche LED-Anzeigen zur Visualisierung von Meldungen. Die Bedienung ist zusätzlich durch unterschiedliche Nutzerebenen auf jeden Anwender individuell maßgeschneidert worden. Das BMK Touch enthält außerdem eine Filterüberwachung mit vorausschauender Wechselanzeige für einen umweltbewussten Betrieb.

www.wolf.eu/bmk-touch

WOLF BMK T10

Das WOLF BMK T10 stellt nicht nur dank hochwertiger Verarbeitung und edler Glasoberfläche die Premiumlösung für Lüftungsgeräte dar. Die intuitive Menüführung für eine noch einfachere Bedienung, eine übersichtliche Darstellung des Anlagenschemas und die Möglichkeit zur kontinuierlichen Geräte-Optimierung durch Trendaufzeichnung mit bis zu zehn Werten in einem Diagramm – das sind nur einige Beispiele aus dem umfangreichen Leistungsspektrum. Mit der Option, mehrere Geräte mit einem BMK T10 zu betreiben, wird das Bedienmodul bei Bedarf zudem zur intelligenten Verwaltungszentrale.

www.wolf.eu/klima-profi/bmk

BIM-Browser

Vom Anlagenplaner zum Zeitgewinner

Building Information Modeling, kurz BIM, revolutioniert die Planungswelt. WOLF stellt allen Planern die 3D-Dateien sämtlicher Heizungs- und Lüftungsprodukte als Revit-kompatible Datei zur Verfügung. Dies ermöglicht eine schnelle Planung sowie eine individuelle Gerätekonfiguration. Mithilfe des WOLF BIM-Browsers können zudem Geräteeigenschaften und Anschlusspunkte, zusammen mit dem 3D-Modell des Lüftungsgerätes, sehr einfach in das vorhandene Gebäudemodell eingefügt werden. Leichter war Anlagenplanung noch nie.

www.wolf.eu/bim-browser