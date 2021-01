Heizt Fortuna-Anhängern nicht nur in kalten Wintermonaten so richtig ein: die Fortuna-Düsseldorf-Fanheizung von WOLF. Quelle: WOLF GmbH

Der Heizungs- und Lüftungsspezialist WOLF sowie me and all hotels verlängerten ihre Zusammenarbeit mit dem Fußballverein Fortuna Düsseldorf um ein Jahr bis 2021, der langjährige Partner Rheinische Post bis 2022. Die neue Metropol-Partnerschaft mit der Düsseldorfer Werbeagentur Duplexmedia und der dazugehörigen Marke TWIST ist auf eineinhalb Jahre ausgelegt. Zuvor war das Unternehmen Teil des Club95.

„Nach den zahlreichen positiven Meldungen zu neuen und bestehenden Vermarktungspartnern in den letzten Monaten freuen wir uns einmal mehr, dass wir jüngst mit drei weiteren treuen Bestandspartnern die Zusammenarbeit erneuern und teilweise sogar ausbauen konnten. Mit Duplexmedia haben wir darüber hinaus sogar einen neuen Metropolpartner für die kommenden eineinhalb Jahre an uns binden können“, so Fortunas Marketingvorstand Christian Koke. „Das damit entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Arbeit wissen wir sehr zu schätzen. Die damit verbundenen Erlöse im mittleren sechsstelligen Bereich sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen für die Fortuna sehr bedeutend.“

Fortuna-Düsseldorf-Fanheizung in Rot-Weiß

Mit der Verlängerung der Partnerschaft gehen WOLF und Fortuna Düsseldorf nun in ihr viertes gemeinsames Jahr. Für Anhänger des Traditionsvereins hat der Spezialist für gesundes Raumklima ein besonderes Angebot im Programm – die Fortuna-Düsseldorf-Fanheizung: www.fortunaduesseldorf-heizung.de. Diese ist in den Vereinsfarben Rot-Weiß gehalten und sorgt nicht nur in der kalten Jahreszeit für wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden.

