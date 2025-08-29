29.08.2025  Stellenangebot Alle News von WOLF

WOLF GmbH sucht Verkaufsberater Heiztechnik (m/w/d) im Verkaufsgebiet Elmshorn / Rellingen / Halsenbek

WOLF zählt international zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Heizung, Wohnraumlüftung und Raumlufttechnik. Der Experte für gesundes Raumklima bietet zukunftsweisende Produkte wie Wärmepumpen, Lüftungsanlagen und RLT-Geräte für Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Systemlösungen für das industrielle Umfeld. Das Unternehmen stellt die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt und unterstreicht diesen Anspruch mit der klaren Aussage: „WOLF – Voll auf mich eingestellt.“

Deine Tätigkeiten

  • Verkauf der WOLF Heizungs- und Lüftungsprodukte im definierten Verkaufsgebiet
  • Partnerschaftliche Betreuung und technische Beratung unserer Fachhandwerker, Planer und Bauträger vor Ort
  • Neukundenakquise und Weiterentwicklung von Potentialkunden im Verkaufsgebiet
  • Definition von geeigneten Vertriebs- und Vermarktungsmaßnahmen zur Erreichung der Umsatz- und Absatzziele
  • Ansprechpartner für unsere Großhandelspartner sowie Pflege und Ausbau der Geschäftsbeziehung

Dein Profil

  • Abgeschlossene technische oder vertriebliche Ausbildung, vorzugsweise mit Weiterbildung zum Meister/Techniker/Betriebswirt oder ein technisches Studium
  • Fundierte Produkt- und Branchenkenntnisse im Bereich Heiz- und Lüftungstechnik
  • Begeisterter und erfahrener Vertriebsprofi mit Eigeninitiative und gutem Verhandlungsgeschick
  • Teamplayer mit starken kommunikativen Fähigkeiten sowie einem sicheren und freundlichen Auftreten
  • Eigenschaften wie Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung

Deine Perspektiven

  • Ein Vertriebsgebiet, in dem Du selbstständig und eigenverantwortlich agieren kannst
  • Ein eigenes Firmenfahrzeug zur Privatnutzung
  • Flexible Arbeitszeiten, leistungsgerechte Bezahlung, attraktives Bonussystem, Bike-Leasing und 30 Tage Urlaub
  • Eine hervorragende Einarbeitung, regelmäßige Schulungen und Weiterentwicklungschancen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Deine Ansprechpartnerin

Iris Reitmeier
Iris.reitmeier(at)wolf.eu

WOLF GmbH
WOLF GmbH
Industriestr. 1
84048 Mainburg
Deutschland
Telefon:  08751 - 74-0
www.wolf.eu
