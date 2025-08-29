WOLF GmbH sucht Verkaufsberater Heiztechnik (m/w/d) im Verkaufsgebiet Elmshorn / Rellingen / Halsenbek
Deine Tätigkeiten
- Verkauf der WOLF Heizungs- und Lüftungsprodukte im definierten Verkaufsgebiet
- Partnerschaftliche Betreuung und technische Beratung unserer Fachhandwerker, Planer und Bauträger vor Ort
- Neukundenakquise und Weiterentwicklung von Potentialkunden im Verkaufsgebiet
- Definition von geeigneten Vertriebs- und Vermarktungsmaßnahmen zur Erreichung der Umsatz- und Absatzziele
- Ansprechpartner für unsere Großhandelspartner sowie Pflege und Ausbau der Geschäftsbeziehung
Dein Profil
- Abgeschlossene technische oder vertriebliche Ausbildung, vorzugsweise mit Weiterbildung zum Meister/Techniker/Betriebswirt oder ein technisches Studium
- Fundierte Produkt- und Branchenkenntnisse im Bereich Heiz- und Lüftungstechnik
- Begeisterter und erfahrener Vertriebsprofi mit Eigeninitiative und gutem Verhandlungsgeschick
- Teamplayer mit starken kommunikativen Fähigkeiten sowie einem sicheren und freundlichen Auftreten
- Eigenschaften wie Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung
Deine Perspektiven
- Ein Vertriebsgebiet, in dem Du selbstständig und eigenverantwortlich agieren kannst
- Ein eigenes Firmenfahrzeug zur Privatnutzung
- Flexible Arbeitszeiten, leistungsgerechte Bezahlung, attraktives Bonussystem, Bike-Leasing und 30 Tage Urlaub
- Eine hervorragende Einarbeitung, regelmäßige Schulungen und Weiterentwicklungschancen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Und hier geht’s zur Stellenanzeige.
Deine Ansprechpartnerin
Iris Reitmeier
Iris.reitmeier(at)wolf.eu