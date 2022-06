WOLF CKL evo in weiteren Leistungsgrößen erhältlich

Glatte Oberflächen und die Vermeidung von Spalten sowie offenporigem Material stellen den hygienischen Betrieb streng nach VDI 6022 sicher.

WOLF ist voll auf die Bedürfnisse von Fachplanern sowie Installateuren eingestellt und erweitert deshalb seine CKL evo Serie um die Leistungsgrößen 4.700 und 6.100 m3/h. Sie komplettieren damit das Angebot an Kompaktgeräten. Im Vergleich zur bisherigen Produktlinie haben die neuen Modelle bis zu 10 % höhere Luftleistungen bei gleichen bzw. sogar verkleinerten Geräteabmessungen. Zudem sind alle Geräte dank glatter Oberflächen sowie der Vermeidung von Spalten und offenporigem Material gemäß geltender Richtlinie VDI 6022 hygienisch unbedenklich einsetzbar. Außerdem sind sie standardmäßig Eurovent- und RLT-zertifiziert. Eine doppelte Filterstufe und ein Taschenfiltermodul gewährleisten die Einhaltung höchster Hygieneanforderungen. Mehrere Leistungsgrößen sowie zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten machen die CKL evo Serie dabei zum Maßstab unter den Kompaktgeräten.

Praktische Neuerungen für höchste Nutzungsqualität

Mit der idealen Kombination aus kompaktem Aufbau und dennoch hoher Leistung sind die Comfort-Kompakt-Lüftungsgeräte von WOLF für vielfältige Einsatzzwecke gewappnet: Sie sind als Innengerät mit horizontalem oder vertikalem Kanalanschluss sowie als Außeneinheit verfügbar. Außerdem zeichnen sich die Geräte durch beste Gehäusekennwerte nach DIN EN 1886 aus: thermische Isolierung T2, Wärmebrückenfaktor TB2, mechanische Stabilität D1 sowie Leckageklasse L1. Der hocheffiziente Gegenstrom-Plattenwärmetauscher überträgt die wertvolle Wärmeenergie der Abluft an die frische und gefilterte Außenluft. Das Gehäuse mit robuster Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9016) verfügt in der Rückwand über einen verdeckten Kabelbaum. Dank der Verlegung innerhalb der Tür sind die Druckmanometerschläuche nicht sichtbar und vor möglichen Beschädigungen geschützt. Mit dieser besonderen Konstruktion ist alles klar und sauber strukturiert, schwer zugängliche Oberflächen sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Dadurch kann hier auch weniger Schmutz anhaften und alle glatten Flächen sind einfacher sauber zu halten.

Durchdachte Montagefreundlichkeit gewährleistet möglichst einfache Installation

Alle Geräte der CKL evo Serie sind mit Komponenten des Easy-Lifting-Systems ausgestattet. Beispielsweise vereinfachen Ringösen bei den Außengeräten den Transport auf Gebäudedächer enorm. Kubenverbinder zwischen den Funktionseinheiten bieten höchste Präzision beim Zusammenbau und sorgen für eine beschleunigte Montage. Aufgrund des durchdachten Gerätedesigns mit vorgefertigten Bohrlöchern ist kein bauseitiges Anbohren der Außengeräte für den Kanal der Zuleitung mehr notwendig.

Mehr Informationen zu CKL evo finden Sie auch unter: www.wolf.eu/ckl-evo.