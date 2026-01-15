WOLF Campus: Seminare jetzt online buchbar
Bereits vor der Eröffnung des WOLF CAMPUS in Mainburg Ende Januar erweitert das Unternehmen sein digitales Serviceangebot. Mit der Integration des Seminarprogramms in die zentrale Fachpartner-Plattform für digitale Services – myWOLF – können Weiterbildungen für das gesamte Team zeit- und ortsunabhängig verwaltet werden.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
- Bessere Übersicht: Alle Seminarthemen, Orte und Termine auf einen Blick
- Onlinebuchung für alle Beschäftigten: Firmeninhaber und Stellvertreter können Mitarbeiter direkt über ihren myWOLF Account anmelden.
- Wartelistenfunktion: Verbessertes Teilnehmermanagement für beliebte Seminare und Termine
- Flexible Anmeldeoptionen: Neben der Onlinebuchung bleiben die bisherigen Wege per Telefon oder E-Mail bestehen.
- Registrierung empfohlen: Fachhandwerker ohne myWOLF Account können sich für die Nutzung der neuen Funktion registrieren.
Der WOLF Campus bildet die zentrale Weiterbildungsplattform für Fachpartner an fünf Akademie-Standorten deutschlandweit. Im Rahmen eines umfassenden Seminarangebot vermitteln Experten fundiertes Praxiswissen in den Bereichen Heizung, Klima, Lüftung und Regelungstechnik.
Weitere Informationen sowie die Seminarbuchung unter www.wolf.eu/de-de/mywolf/campus