Ab sofort können Weiterbildungen an allen fünf Akademie-Standorten online über das myWOLF Portal gebucht werden. Quelle: WOLF GmbH

Ab sofort können WOLF Fachpartner Seminare und Weiterbildungen über das neue Buchungstool im myWOLF Portal reservieren.

Bereits vor der Eröffnung des WOLF CAMPUS in Mainburg Ende Januar erweitert das Unternehmen sein digitales Serviceangebot. Mit der Integration des Seminarprogramms in die zentrale Fachpartner-Plattform für digitale Services – myWOLF – können Weiterbildungen für das gesamte Team zeit- und ortsunabhängig verwaltet werden.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Bessere Übersicht: Alle Seminarthemen, Orte und Termine auf einen Blick

Alle Seminarthemen, Orte und Termine auf einen Blick Onlinebuchung für alle Beschäftigten: Firmeninhaber und Stellvertreter können Mitarbeiter direkt über ihren myWOLF Account anmelden.

Firmeninhaber und Stellvertreter können Mitarbeiter direkt über ihren myWOLF Account anmelden. Wartelistenfunktion: Verbessertes Teilnehmermanagement für beliebte Seminare und Termine

Verbessertes Teilnehmermanagement für beliebte Seminare und Termine Flexible Anmeldeoptionen: Neben der Onlinebuchung bleiben die bisherigen Wege per Telefon oder E-Mail bestehen.

Neben der Onlinebuchung bleiben die bisherigen Wege per Telefon oder E-Mail bestehen. Registrierung empfohlen: Fachhandwerker ohne myWOLF Account können sich für die Nutzung der neuen Funktion registrieren.

Der WOLF Campus bildet die zentrale Weiterbildungsplattform für Fachpartner an fünf Akademie-Standorten deutschlandweit. Im Rahmen eines umfassenden Seminarangebot vermitteln Experten fundiertes Praxiswissen in den Bereichen Heizung, Klima, Lüftung und Regelungstechnik.

Weitere Informationen sowie die Seminarbuchung unter www.wolf.eu/de-de/mywolf/campus