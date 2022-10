Wärmepumpen-Seminare von Profis für Profis

„Der WOLF Campus hat zur Unterstützung des Fachhandwerks ein umfangreiches Wärmepumpen-Schulungsangebot entwickelt, das aus einer Kombination von Seminaren und kurzen Webinaren besteht“, erklärt Simon Reddig, Leiter des WOLF Campus. Von der Kurzinformation über ein Produkt via Webinar bis zum Tagesseminar vor Ort zur Planung, Installation und Wartung einer Wärmepumpenanlage bietet die Einrichtung für jeden Kenntnisstand das passende Angebot.

Neben praxisbezogenem Wissen rund um die Produkte werden auch Kenntnisse in den Bereichen Förderungen, Gesetze und Normen vermittelt. Davon profitieren aber nicht nur Fachpartner aus der Heizungstechnik, sondern auch Profis aus der Klima- und Lüftungstechnik. Die WOLF Business Akademie rundet das Schulungsangebot von WOLF ab. In diesem Format geht es um betriebswirtschaftliche Themen wie beispielsweise Verkaufs- & Büroorganisation, Projekt- & Kundendienstplanung, Lagermanagement oder Personalgewinnung.

Erweiterung des Schulungsangebots

Der WOLF Campus bündelt gezielt Lehrinhalte und nutzt damit Synergieeffekte. Dazu wurden auch speziell die digitalen Inhalte weiter ausgebaut. „Unser Anspruch ist es, unsere Kunden immer mit aktuellstem Wissen zu versorgen“, betont der Leiter des WOLF Campus. „Daher ist uns ein offener Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe besonders wichtig. Wir kennen die Herausforderungen in der Branche und helfen mit praktischen Schulungen, um sich neue Fertigkeiten anzueignen.“

Neben den vier deutschen Standorten in Mainburg, Koblenz, Osnabrück und Berlin ist der WOLF Campus heute in acht Ländern vertreten. Auch dort werden die Trainerausbildung und die erforderlichen Infrastrukturen kontinuierlich ausgebaut. „Über 15.000 Teilnehmer jährlich setzen allein in Deutschland auf eine WOLF Schulung, der Bedarf wächst aber weltweit“, fasst Simon Reddig zusammen.

Weitere Infos unter: www.wolf.eu/wolf-campus