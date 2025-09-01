WOLF Campus Seminar-News: Aktuelles Programm für SHK- und Klimaprofis
Das WOLF Campus Seminarprogramm ist speziell auf Spezialisten ausgerichtet. Praktisches Wissen vom Profi für Profis: leicht verständlich, anschaulich und praxisorientiert vermittelt.
Warum Zeit in eine Fortbildung investieren?
- Technisch auf dem neusten Stand bleiben
- Effizienter, schneller und sicherer im Team arbeiten
- Probleme bei der Installation vermeiden
- Mehr Know-how fördert Ihre Verkäufe beim Kunden
Voll auf mich eingestellt –
Das WOLF Campus Seminarprogramm deutschlandweit verfügbar:
- Wärmepumpen:
- CHA- und FHA-Monoblock: von der Planung, über die Installation bis zur Wartung
- Hybride Projektlösungen:
- Systemübersicht und Geräteauswahl für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Öl- und Gasbrennwerttechnik.
- Grundlagen, Geräteauswahl, Installation und Wartung
- Wohnraumlüftung
- Erstellung eines Lüftungskonzeptes: Planung, Auslegung, Wärmerückgewinnung
- Geräteauswahl, Installation und Wartung
- Regelungstechnik
- Bedien- und Anzeigemodul, Aufbau und Besonderheiten
- Installation und optimale Einstellung
- Smart Home und SmartSet
- Grundlagen der Hydraulik
- Fachgerechtes Wissen für die Praxis
- Systemübersicht und Planungsbeispiele, speziell für Wärmepumpen
Deutschlandweit freie Termine bis Jahresende: