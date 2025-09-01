01.09.2025  Pressemeldung Alle News von WOLF

WOLF Campus Seminar-News: Aktuelles Programm für SHK- und Klimaprofis

Warum setzen über 15.000 Teilnehmende jährlich auf eine WOLF Weiterbildung und das allein in Deutschland?

Das WOLF Campus Seminarprogramm ist speziell auf Spezialisten ausgerichtet. Praktisches Wissen vom Profi für Profis: leicht verständlich, anschaulich und praxisorientiert vermittelt.

Warum Zeit in eine Fortbildung investieren?

  • Technisch auf dem neusten Stand bleiben
  • Effizienter, schneller und sicherer im Team arbeiten
  • Probleme bei der Installation vermeiden
  • Mehr Know-how fördert Ihre Verkäufe beim Kunden

Voll auf mich eingestellt –

Das WOLF Campus Seminarprogramm deutschlandweit verfügbar:

  • Wärmepumpen:
    • CHA- und FHA-Monoblock: von der Planung, über die Installation bis zur Wartung
  • Hybride Projektlösungen:
    • Systemübersicht und Geräteauswahl für Ein- und Mehrfamilienhäuser
  • Öl- und Gasbrennwerttechnik.
    • Grundlagen, Geräteauswahl, Installation und Wartung
  • Wohnraumlüftung
    • Erstellung eines Lüftungskonzeptes: Planung, Auslegung, Wärmerückgewinnung
    • Geräteauswahl, Installation und Wartung
  • Regelungstechnik 
    • Bedien- und Anzeigemodul, Aufbau und Besonderheiten
    • Installation und optimale Einstellung
    • Smart Home und SmartSet
  • Grundlagen der Hydraulik
    • Fachgerechtes Wissen für die Praxis
    • Systemübersicht und Planungsbeispiele, speziell für Wärmepumpen

Deutschlandweit freie Termine bis Jahresende:

Jetzt hier online anmelden!

WOLF GmbH
WOLF GmbH
Industriestr. 1
84048 Mainburg
Deutschland
Telefon:  08751 - 74-0
www.wolf.eu
Anzeigen
GWK Kuhlmann GmbH
TECE SE
Interdomus Haustechnik GmbH & Co.
Deutsches Pelletinstituts GmbH
Bette GmbH & Co. KG

DESTATIS:

29.08.2025

Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat
mehr

Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im August 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung