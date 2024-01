Der Experte für gesundes Raumklima WOLF hat in Hamburg seinen fünften Campus feierlich eröffnet. Mit dem Standort in der Kieler Straße 303 baut WOLF sein Schulungsangebot für Installateure, Energieberater, Planer, Schornsteinfeger sowie Vertreter von Bildungsinstituten und Großhandel weiter aus.

Von Profis für Profis

Neben den vier deutschen Standorten in Mainburg, Koblenz, Osnabrück und Berlin können sich nun auch in der Hansestadt Fachpartner aus der Heiz-, Klima- und Lüftungstechnik in praxisorientierten Seminaren und kurzen Webinaren zielgerichtet fortbilden. „Mit dem neuen Campus in Hamburg können wir unser umfangreiches Schulungsangebot noch flächendeckender kundennah anbieten. Es ist der Service-Anspruch von WOLF, unsere Fachpartner und Kunden stets praxisbezogen mit dem aktuellsten Wissen zu versorgen und zukunftssicher weiterzubilden – in einem offenen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe“, erläutert Bernhard Steppe, WOLF Geschäftsführer, bei der Eröffnungsfeier in Hamburg.

Nachfrage steigt

Vor allem durch die Energiewende und dem dadurch gestiegenen Interesse von Privatkunden an Wärmepumpen wächst im Fachhandwerk der Bedarf an Weiterbildungen rund um die Themen Beratung, Planung, Dimensionierung, Einbau und Wartung kontinuierlich. „Im Rahmen der Energiewende gibt es nicht nur neue technische Anforderungen nach Systemlösungen, auch die Regelwerke wie das Gebäudeenergiegesetz und die Förderrichtlinien werden immer komplexer. Der Ausbau unseres Schulungs- und Weiterbildungsangebots ist deshalb ein wichtiger Schritt, was über 20.000 jährliche Teilnehmer allein in Deutschland zeigen“, so Simon Reddig, Leiter des WOLF Campus.

Breites Angebot

Der in acht Ländern vertretene WOLF Campus bündelt gezielt praktische Lehrinhalte und hat zur Unterstützung des Fachhandwerks ein umfangreiches technisches Seminarprogramm entwickelt. Von Produktschulungen bis hin zu Fehlersuchseminaren werden die Teilnehmer bei jedem Wissensstand abgeholt. Über kompakte Webinare bis hin zum Tagesseminar in Präsenz bietet die Einrichtung das passende Angebot für jeden Kenntnisstand. „Wir kennen die Herausforderungen der Branche. Neben praktischen Technikschulungen werden auch Kenntnisse in den Bereichen Förderungen, Gesetze und Normen vermittelt – nicht nur in der Heizungs-, auch in der Klima- und Lüftungstechnik. Und durch unseren WOLF Commercial Campus decken wir auch betriebswirtschaftliche Themen wie Verkaufs- und Büroorganisation, Projekt- und Kundendienstplanung, Lagermanagement, Kommunikation im Betrieb und Mitarbeiterführung ab“, ergänzt Reddig.

