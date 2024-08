Der WOLF Campus gliedert sich in zwei Abteilungen: Während der Technical Campus seinen Schwerpunkt bei technischen und produktspezifischen Themen hat, richtet sich der Commercial Campus mit betriebswirtschaftlichen Inhalten an Inhaber von SHK-Betrieben. Quelle: WOLF GmbH

Vor knapp vierzig Jahren öffnete die erste hauseigene Akademie ihre Pforten, mittlerweile bietet der WOLF Campus deutschlandweit ein breites Schulungsangebot für Fachhandwerker, Großhändler, Planer, Energieberater und Bildungsinstitute (z. B. Meisterschulen). Und die Einrichtung wächst weiter: Anfang 2024 öffnete der Experte für Heizungs- und Lüftungstechnik eine weitere Fortbildungsstätte in Hamburg. Simon Reddig, Leiter des WOLF Campus, berichtet über das hohe Interesse an Schulungen und Seminaren.

Für 2024 erwartet der WOLF Campus mehr als 20.000 Schulungsteilnehmer. Woher kommt dieser Weiterbildungsboom?

Simon Reddig: Das liegt zum einen an der Technologie, die immer komplexer wird. Eine Wärmepumpe ist nicht mit einer Ölheizung oder einem Gaskessel vergleichbar, was tiefgehendes Fachwissen erfordert. Auf der anderen Seite sorgen neue Regularien wie das Gebäudeenergiegesetz und die Bundesförderung für effiziente Gebäude für einen erhöhten Informationsbedarf. Die Debatte darüber hat eine große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft für das Thema Energiewende geschaffen.

Welche Veränderungen bringt das im Tagesgeschäft mit sich?

Simon Reddig: Der Privatkunde beschäftigt sich viel stärker als in der Vergangenheit mit dem Thema „Wie möchte ich heizen?“. Ein Heizungsbauer wird heute mit vielen Fragen konfrontiert. Es ist unser Anspruch, unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten und mit dem notwendigen Fachwissen zu versorgen. Dabei legen wir unseren Fokus immer auf zielgruppenorientierte Weiterbildungen. Neu im Programm sind spezielle Fehlersuch-Seminare, welche wir seit 2024 an allen Standorten anbieten.

WOLF hat in Hamburg einen weiteren Standort eröffnet. Wie wird er angenommen und welche Standortstrategie steckt dahinter?

Simon Reddig: Die Akademie in Hamburg wird beeindruckend gut angenommen, die Termine sind immer wenige Tage nach Veröffentlichung ausgebucht. Grundsätzlich ist für uns entscheidend, dass wir nah an unseren Kunden sind. Denn nur wenige sind bereit, weite Anreisen für Schulungen in Kauf zu nehmen. Neben unseren fünf zentralen Standorten – in Mainburg, Koblenz, Osnabrück, Berlin und Hamburg – haben wir deshalb auch mobile Referenten im Einsatz.

2025 bezieht der WOLF Campus das neu entstehende Bildungszentrum am Produktionsstandort in Mainburg – dann schließt sich ein Kreis, denn auf dem Gelände hatte 1986 die erste WOLF Akademie ihre Türen geöffnet. Was bringt das mit sich?

Simon Reddig: Wir werden deutlich mehr Möglichkeiten haben, unsere Kunden zu begeistern und von WOLF zu überzeugen. Rund 10.000 Gäste können wir dort jährlich zu Weiterbildungen begrüßen und dabei auf optimale Rahmenbedingungen zurückgreifen. Neben sechs Praxisräumen für unsere Schulungen wird es auch eine Bewirtungsmöglichkeit sowie einen Showroom geben. Außerdem sind zwei Videoräume vorgesehen, in denen Dreharbeiten professionell umgesetzt werden können. Insgesamt verschafft uns der Neubau einen noch kundenorientierteren Auftritt.

Damit sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Was darf am Markt erwartet werden?

Simon Reddig: Wir beobachten fortlaufend, welche Trends und Marktentwicklungen es gibt und entwickeln unser Seminarangebot dahingehend ständig weiter. Und nicht zu vergessen: Auch unsere Kolleginnen und Kollegen bei WOLF selbst profitieren von den technischen Weiterbildungen.

Über den WOLF Campus:

Der WOLF Campus bietet ein umfassendes Schulungsangebot für Fachhandwerker, Großhändler, Planer, Energieberater und Bildungsinstitute. Er ist in zwei Abteilungen unterteilt: Der Technical Campus fokussiert sich auf technische und produktspezifische Themen, während der Commercial Campus betriebswirtschaftliche Inhalte für Inhaber von SHK-Betrieben anbietet.

