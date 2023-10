Was sind die aktuellen Trends und Entwicklungen im Wohnungsbau? Und welchen Herausforderungen müssen sich Entscheider in Zukunft stellen? Solche Fragen werden auf der dreitätigen Vortragsreihe „Wohnungsbau im Wandel“ von Danfoss besprochen, die in diesem Jahr vom 07. bis 09. November 2023 stattfindet. In insgesamt neun Vorträgen klärt Danfoss im Schulterschluss mit namhaften Branchenexperten über den Status Quo im Wohnungsbau auf.

Danfoss lädt vom 07. bis 09. November 2023 bereits zum zweiten Mal zur digitalen Vortragsreihe „Wohnungsbau im Wandel“ ein. Die Online-Veranstaltung adressiert dabei wie bei ihrer Premiere im letzten Jahr Wohnungsbaugesellschaften, Projektentwickler und Planungsbüros sowie Bauunternehmer, Großinstallateure und Versorgungsbetriebe. In insgesamt neun Vorträgen diskutiert Danfoss gemeinsam mit externen Experten aktuelle Themen rund um den Wohnungsbau und erörtert, welche Herausforderungen die Branche in naher Zukunft zu bewältigen hat.

Direkt in der Eröffnung der digitalen Vortragsreihe stehen unter anderem die rechtlichen und kostentechnischen Auswirkungen des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) auf den Wohnungssektor im Fokus. Weitere Themenschwerpunkte sind Finanzierungsmöglichkeiten und Förderungen für effiziente Gebäude durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die Realisierung einer effizienten Wärmeversorgung für Wohnquartiere und die erfolgreiche Umsetzung eines hydraulischen Abgleiches in größeren Gebäuden. Abgerundet wird das Programm durch praktische Anwendungsbeispiele aus dem Kundenumfeld von Danfoss, wie etwa den Einsatz der Softwarelösung Leanheat von Danfoss in einem Pilotprojekt der enercity AG im Fernwärmegebiet Hannover. Darüber hinaus bietet sich für Teilnehmer nach jedem Vortrag die Möglichkeit, mit eigenen Fragen und Anmerkungen aktiv am Diskurs teilzunehmen.

Wie im letzten Jahr teilt erneut eine ganze Reihe externer Referenten aus dem Unternehmens-, Verbands- und Hochschulsektor ihr Fachwissen mit dem Publikum. Mit dabei sind Ute Czylwik, Leitung Energieeffizienz in Gebäuden bei der Deneff, Tobias Dworschak, Vorsitzender des Vorstandes des vedec, Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler, Fachbereich Energie, Gebäude und Umwelt der FH Münster, Dominik Campanella, Co-Founder & CEO der Concular GmbH und Nico Köster, Produktmanager der enercity AG. Auch Danfoss bietet zahlreiche erfahrene Spezialisten auf. Neben Andrea Voigt, Head of Global Public Affairs and Communication bei Danfoss, die durch die Eröffnung und abschließende Panel-Diskussion der Online-Veranstaltung führt, referieren unter anderem noch Bernd Scheithauer, Product Portfolio Manager und branchenweit bekannter Experte für den hydraulischen Abgleich sowie Markus Lempp, Head of International Policy, Markets and Energy Economics. Ebenfalls mit dabei sind Nico Klečka, Commercial Pod Lead Germany und Spezialist für Fernwärme-Digitalisierung sowie Stefan Schulte, Product Portfolio Manager mit Schwerpunkt auf Lösungen für die dezentrale Trinkwassererwärmung. Malte Rahn, Product Portfolio Manager im Bereich Fernwärme, wird im Nachgang zur Vortragsreihe am 21. November in einem Themen-Special zusätzlich das Thema Kompaktübergabestationen behandeln.

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist jederzeit kostenlos möglich. Zuschauer können wahlweise die komplette Vortragsreihe oder nur einzelne Programmpunkte verfolgen. Detaillierte Informationen zum Programm und einen Link zur Anmeldung gibt es unter: wiw.danfoss.de Direkt zur Anmeldung geht es hier.