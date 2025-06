Viele Immobilen lassen sich nicht ohne Weiteres umnutzen. Doch wenn der Standort passt, das Gebäude dazu noch in Skelett-Bauweise errichtet worden ist und über entsprechende Deckenhöhen und Flächentiefen verfügt, dann ist eine Umwidmung möglich. Diese Option hat die Immobilien-Beteiligungsgesellschaft Axessio genutzt und aus dem ehemaligen Heidelberger Fernmeldeamt ein erstklassiges Hotel erschaffen. Komfort hat hier Priorität und spielte schon bei der Wahl der Ausstattungskomponenten eine wichtige Rolle: 166 Gäste-Bäder erhielten eine Fußbodentemperierung von AEG Haustechnik – sogar die bodengleichen Duschen.

Im Herzen Heidelbergs, wo Kultur und Vergnügen, Arbeiten und Wohnen ineinander übergehen, eröffnete im Herbst 2022 das neue Plaza Premium Hotel. Es entspricht dem 4-Sterne-Plus-Standard und entstand durch den aufwendigen Umbau des ehemaligen Fernmeldeamts, einem fast fensterlosen Funktionsbau. Seit Computer die Vermittlung von Telefongesprächen übernehmen, sind Technik und Personal geschrumpft und die großen Flächen wurden überflüssig. Zuletzt hatte eine Schule die beiden oberen Etagen des Gebäudes gemietet. Dann zog die Schule wieder aus und für den Besitzer Axessio bestand dringender Handlungsbedarf. Schnell war der Entschluss zu einer grundlegenden Umnutzung des Gebäudes gefasst: Die zentrale Stadtlage und die spektakuläre Aussicht ab dem dritten Stockwerk sprachen für ein Hotel im exklusiven Stil mit Rooftop-Restaurant und Panorama-Terrasse in 24 Meter Höhe. Im Erdgeschoss des Gebäudes sollten zudem standortgerechte Postbank- und Einzelhandelsflächen für bestehende und neue Mieter entstehen.

Einen Hauch von Künstler-Loft verströmt in der 7. Etage das Rooftop-Restaurant mit großer Dachterrasse in 24 Meter Höhe. Foto: AEG Haustechnik

Investition in Top-Lage

Bei der Planung holte der Investor die Heidelberger SSV Architekten mit ins Boot. Sie schufen für das Hotel eine Kaufhausarchitektur mit anspruchsvoller Fassade und einer Fensterfront über die ersten beiden Stockwerke. Zudem legten die Planer Wert auf eine zukunftsorientierte, nachhaltige Gebäudetechnik. Zu Beginn der Baumaßnahmen wurde das Gebäude bis auf das Stahlbetonskelett entkernt, die beiden oberen Etagen abgetragen und durch drei neue Etagen ersetzt. Die Tiefgarage erhielt mittels KFZ-Aufzug ein zweites Untergeschoss, wodurch jetzt insgesamt 100 Stellplätze zur Verfügung stehen. Nach der Fertigstellung bietet das neue Luxushotel Platz für 157 Zimmer und 9 Suiten, die sich auf sechs Stockwerke verteilen. Ab der vierten Etage haben die Gäste einen herrlichen Blick auf die romantische Altstadt, das Heidelberger Schloss und die bewaldeten Hügel am Neckar.

Wie ein „grüner Faden“ zieht sich der Komfort durch das ganze Haus und sein Konzept: Elektrische AEG Fußbodenheizungen in allen Bädern sind aufgrund der Einzelraumregelung nicht nur wirtschaftlich zu betreiben, sie bieten vor allem thermische Behaglichkeit. Foto: AEG Haustechnik

Komfort ist Konzept

Auch im Inneren spielt das neue Plaza Premium Hotel in einer eigenen Liga: Ein Ensemble aus Bar, Lounge und Rezeption im Lobbybereich steht ganz im Zeichen der Kommunikation. Wohnlichkeit im linearen Minimalismus charakterisiert nahezu alle Bereiche des Hotels. Die ausführenden Innenarchitekten von Kitzig Interior Design realisierten ein dynamisches Gestaltungskonzept, bei dem die Barrierefreiheit, Funktionalität und ein angenehmes Raumgefühl im Fokus standen: Klassischer Stil trifft auf dekorative Elemente, warmes Licht und harmonierende starke Farben. Während in der Hotel-Lobby vor allem das offene Raumkonzept Aufmerksamkeit erzeugt, sind es in den Gästezimmern und Bädern exklusive Ausstattungselemente. Höchster Komfort bis ins Detail wird zugleich in technischer Hinsicht erfüllt – auch beim Wärmekonzept. Dabei ergänzen sich in den Bädern Handtuchheizkörper und elektrische Fußbodenheizung ideal.

Bad ist wichtigster Bestandteil des Gästezimmers

Ein Badbereich wird als besonders angenehm empfunden, wenn der Boden temperiert ist und man barfuß eine Weile Wellness genießen kann. Beim AEG THERMO BODEN entsteht die elektrische Wärme unmittelbar unter den Fliesen und gelangt schnell zu Fußbodenoberfläche und Füßen. Daraus ergibt sich eine gleichmäßige und milde Wärmeabstrahlung, die für ausgeglichene Temperaturverteilung im Raum sorgt. Des Weiteren bietet der THERMO BODEN hygienische Vorzüge: Aufgrund der Heizleistung von 200 W/m² und schnellen Abtrocknung der Fliesen und Fugen wird Schimmelbildung vermieden. Somit trägt die elektrische AEG Fußbodenheizung dazu bei, dass Wärmekomfort, Energieeffizienz und Hygiene im Einklang miteinander stehen. Geregelt wird sie über den AEG Fußbodentemperaturregler mit Touchscreen-Bedienung.

In jedem Hotelbad wurde das elektrische AEG Heizmattensystem THERMO BODEN Comfort Turbo mit einer Leistung von 200 W/m² installiert. Die schwellenlosen Duschbereiche erhielten zusätzlich eine Heizmatte THERMO BODEN Comfort Wellness, die mit Schutzklasse IP X8 besonders sicher bei Nässe und Feuchtigkeit ist. Zur Regelung der Heizmatten wurde pro Bad ein AEG Fußbodentemperaturregler FRTD 903 TC mit Touchscreen-Display und Fußbodentemperaturfühler montiert. Die Temperaturregelung erfolgt somit dezentral und bietet den Gästen die Möglichkeit, die Raumtemperaturen über das Touchscreen-Display individuell zu regeln. Die Regelung ist selbstlernend und setzt die Aufheizzeitpunkte so, dass die gewünschten Temperaturen zur vorgegebenen Zeit erreicht sind. Eine integrierte, programmierbare Zeitschaltuhr stellt sicher, dass die Wärme bei Abwesenheit und in der Nacht automatisch absenkt, aber wieder auf Komfortbetrieb umschaltet, wenn Gäste das Bad betreten. Über den seitlichen Ein-/Ausschalter kann die Fußbodenheizung im Sommer komplett abgeschaltet werden.

„Unsere Gäste müssen sich in jeder Hinsicht wohlfühlen – das gehört zum Credo des Hauses“, berichtet Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der Plaza Hotelgroup. Aus ihrer Sicht sind im Heidelberger Plaza Premium alle Anforderungen an ein modernes Hotelbad erfüllt. „Der Komfort und das Raumempfinden im Zimmer muss sich im Bad widerspiegeln“, erläutert die Hotel-Chefin. „Dazu braucht es eine kluge Aufteilung, eine gute Beleuchtung der Spiegel, eine geräumige bodengleiche Dusche und die Fußbodenheizung im Bad. Das gilt insbesondere auch für den Duschbereich, da man diesen unbekleidet betritt und ein fußwarmer Boden das Wohlbefinden maßgeblich beeinflusst.“

Unterstützung bei der Planung und Montage

Der AEG THERMO BODEN ist sehr flexibel. Je nach Grundriss kann das selbstklebende Trägergeflecht direkt von der Rolle verlegt werden. Es lässt sich einschneiden und somit für alle Ecken und Nischen anpassen. Der Heizleiter darf dabei nicht durchtrennt werden.

Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung

Im Hinblick auf die Haustechnik stellten Lüftungs- und Brandschutzkonzept im umgebauten Hotel Plaza Premium eine besondere Herausforderung dar, jedoch ließen sich die Anforderungen in vollem Umfang erfüllen – unter beachtlichem finanziellem Aufwand. Als weniger kostenintensiv erwies sich die Beheizung. Das Gebäude nutzt nach wie vor Fernwärme, die Wärmeverteilung in Hotel, Rooftop-Restaurant und Einzelhandelsflächen erfolgt über Radiatoren – sowie zusätzlich über elektrische Fußbodenheizungen in allen Hotelbädern.