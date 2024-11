Mit mehr als 130 Veranstaltungen und Aktionen unterstützt der Heiztechnikspezialist Vaillant die von der Deutschen Energie-Agentur (dena) initiierte bundesweite „Woche der Wärmepumpe“. Vom 4. bis 10. November 2024 können sich Interessierte bei Veranstaltungen vor Ort und online mit Vaillant Mitarbeitern und Fachhandwerkern zu den Vorteilen und Einsatzbereichen von Wärmepumpen sowie den aktuellen Förderbedingungen informieren.

Zusätzlich bietet Vaillant in einigen seiner Kundenforen individuelle Beratungen an. Jeweils eine Stunde lang können sich Interessierte in einer umfassenden Beratung Vorschläge für ein neues Heizungssystem erarbeiten lassen und sich mit Vaillant Fachleuten über Fördermöglichkeiten austauschen. Individuelle Berechnungen zu den möglichen Betriebskosten ergänzen das Angebot. Darüber hinaus ist der Vaillant Info-Truck, in dem Wärmepumpentechnik erlebbar ist, während der „Woche der Wärmepumpe“ deutschlandweit unterwegs und kommt direkt in zahlreiche Innenstädte. Sämtliche Veranstaltungen sowie Buchungsmöglichkeiten für die individuellen Beratungstage finden Interessierte unter www.vai.vg/woche-der-waermepumpe.

Veranstaltung in der Remscheider Unternehmenszentrale

Im Rahmen der „Woche der Wärmepumpe“ öffnet auch die Remscheider Unternehmenszentrale ihre Türen. In der Markenerlebniswelt „Vaillant Expo“ können Interessierte innovative Wärmepumpenlösungen erleben und sich über die neuesten Entwicklungen informieren. Fachvorträge bieten umfassende Einblicke in die Vorteile und Anwendungen der zukunftsweisenden Technologie. Zudem bietet Vaillant geführte Rundgänge durch die Expo. Eine vorherige Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung in der Vaillant Expo findet statt am 08. November 2024 von 14:00 bis 18:00 Uhr, in der Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid.

Woche der Wärmepumpe

Die „Woche der Wärmepumpe“ ist ein bundesweites Informationsangebot mit über 300 Veranstaltungen, organisiert von der Deutschen Energie-Agentur (dena) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Wärmepumpen, die rund drei Viertel ihrer Energie kostenlos aus der Umwelt beziehen, eignen sich für nahezu jedes Haus, ob Neubau oder Altbau. Die Rahmenbedingungen für den Einbau von Wärmepumpen sind zurzeit sehr attraktiv. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) unterstützt Hauseigentümer, die ihr altes Heizsystem gegen eine Wärmepumpe tauschen, mit bis zu 70 Prozent der förderfähigen Investitionskosten.

Als einer der europäischen Marktführer bietet Vaillant seinen Kunden ein breites Spektrum an Wärmepumpen, die sowohl in Neubauten als auch in älteren, weniger isolierten Bestandsgebäuden für Wärme- und Warmwasserkomfort sorgen.