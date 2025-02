Zum Start der nächsten Schulungssaison stellt Mitsubishi Electric Living Environment Systems sein neues Programm „Wissenstraining. Wärmepumpen in Theorie und Praxis“ vor. Partnern aus dem Fachhandwerk stehen damit von März bis Dezember 2025 zahlreiche Möglichkeiten offen, ihr Wissen insbesondere rund um den Produktbereich Ecodan Wärmepumpe zu vertiefen, neues Know-how zu erlernen und so am Puls der Zeit zu bleiben. Darüber hinaus umfasst das Programm auch Persönlichkeitstrainings und Veranstaltungen rund um juristische Aspekte des Geschäftsalltags. Die Trainings werden deutschlandweit an neun Standorten in komplett ausgestatteten Trainingszentren des Unternehmens, Tagungshotels oder online angeboten. Außerdem können Fachhandwerkspartner praktische Installationsfilme auf dem YouTube-Kanal des Herstellers nutzen.

Entsprechend der aktuellen Marktentwicklungen stehen bei den Wissenstrainings natürliche Kältemittel wie R290 (Propan) oder R744 (Kohlenstoffdioxid) im Fokus. Verschiedene Schulungen geben einen umfassenden Einblick in die Chancen und Herausforderungen beim Einsatz dieser Low-GWP-Kältemittel. Auch werden die besonderen Sicherheitsvorkehrungen thematisiert und der Umgang mit natürlichen Kältemitteln geschult. Mehrere Trainings behandeln die Grundlagen der F-Gase-Verordnung, die Eigenschaften von R290 und geben praktische Tipps für Installation und Wartung.

„Erweiterte Technologien, neue Kältemittel, eine sich verändernde Förderthematik und regelmäßige Gesetzesanpassungen machen es nötig, immer am Ball zu bleiben. Unser Trainingsprogramm bietet alle wichtigen Inhalte, um die tägliche Arbeit im Umgang mit Wärmepumpen qualifiziert ausüben und Kunden souverän beraten zu können“, erklärt Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.

Im Bereich der Techniktrainings wurde das Angebot der Grundlagenschulung Luft/Luft-Wärmepumpen mit sieben Trainingsangeboten quer durch die Republik ausgeweitet. Diese Schulung bietet fundiertes Wissen über die Grundlagen und den sicheren Umgang mit der Luft/Luft-Technologie, um Fachhandwerkspartner optimal auf aktuelle und zukünftige Anforderungen vorzubereiten. Ebenfalls erweitert wurde das erst im vergangenen Jahr ins Schulungsprogramm aufgenommene Thema Hydraulik, das großen Anklang gefunden hat. An fünf Terminen haben Interessierte nun die Möglichkeit, die wichtigsten Hydraulikkomponenten und ihre Funktionsweisen in den Ecodan Wärmepumpensystemen kennenzulernen.

Neben praxisnahen Techniktrainings hat Mitsubishi Electric auch wieder Zertifizierungsschulungen im Angebot. Neu in diesem Bereich ist eine Verlängerung des praktischen Teils im Rahmen der Sachkundeschulung auf drei Tage. Damit steht Teilnehmenden ab sofort ein Vorbereitungstag zur Verfügung, an dem Wiederholungen des zuvor absolvierten Onlinetrainings sowie praktische Erprobungen im Vordergrund stehen. Theorie und Praxistrainings sind dann am zweiten und dritten Tag mit einer jeweils abschließenden Prüfung Programminhalt. Wie die Erfahrung zeigt, sind besonders in Zertifizierungstrainings wie diesem schnell alle verfügbaren Plätze vergeben.

Als besonderes Highlight ergänzt in der Rubrik Persönlichkeitstraining ein neues Workshop-Seminar zum Thema „Neue Wege der Mitarbeitergewinnung im digitalen Zeitalter“ das Programm. In dieser Schulung, die zweimal in Stuttgart und einmal in Ratingen stattfindet, dreht sich alles um die Frage, wie sich mit dem gezielten Einsatz von Social-Media-Content und KI-Tools neue Talente gewinnen und binden lassen.

Die Techniktrainings werden als Präsenzveranstaltungen an neun Standorten in ganz Deutschland angeboten – ab diesem Jahr erstmals auch in Potsdam. Neben komplett ausgestatteten Trainingszentren des Unternehmens werden dafür auch Tagungshotels genutzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Schulungen, die bequem von zu Hause online wahrgenommen werden können. Jede Menge Fachwissen rund um die Installation des Ecodan Systems vermitteln praktische Installationsfilme auf dem Mitsubishi Electric YouTube-Kanal.

Das gesamte Trainingsprogramm steht auf der Website www.mitsubishi-les.de unter dem Menüpunkt „Wissen/Schulungen“ bereit. Interessierte können sich hier direkt zu einer Schulung anmelden oder die E-Mail-Adresse les-training(at)meg.mee.com nutzen. Auf Wunsch ist auch eine persönliche Beratung unter der Rufnummer 02102 486-18 08 möglich.