Wir suchen eine/n Teamleiter technischer Vertriebsinnendienst (m/w/d) in der ÖkoFEN Zentrale in Mickhausen
Vollzeit: 40h/Woche
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung des Vertriebsaußendienstes bei der Anlagenplanung und selbstständigen Angebotserstellung
- Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen, Ausschreibungen und Sonderanlagen zusammen mit unserer Technik
- Technische und kaufmännische Kundenbetreuung und -beratung
- Vermittlung und Umsetzung der Ziele, Strategien und Werte des Unternehmens
- Disziplinarische Führung eines kleinen Teams
- Zeitliche Organisation des Teams und der anfallenden Aufgaben, Einsatz- und Urlaubsplanung
- Vertretung der Teamkollegen/innen im Vertriebsinnendienst
Ihr Profil:
- Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung
- Technische Vorkenntnisse im Heizungsbau; idealerweise Erfahrung im Innendienst Großhandel, Industrie oder Handwerksbetrieb
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Anstellung
- Strukturierte, selbstständige, organisierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Organisationstalent und Dienstleistungsbewusstsein (hohe Service- und Kundenorientierung)
- Kommunikationsstärke
- persönliche und soziale Kompetenz
- sehr gute EDV-Kenntnisse (Warenwirtschaftssystem, MS Office)
- Zuverlässigkeit und Flexibilität
- hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation
- Führungskompetenz, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
- Erkennen von Zusammenhängen, systemische Sicht- und vernetzte Denkweise
Was Sie erwartet:
- Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
- ein motiviertes Vertriebsteam
- Unbefristete Anstellung
- Attraktive, leistungsgerechte Vergütung
- Erfolgsbeteiligung
- Betriebliche Altersvorsorge
- 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche
- Sonderurlaubstage für besondere Lebensereignisse
- Kaffee, Getränke & Obst gratis
- Vergünstigtes, warmes Mittagessen in unserer Kantine
- Bikeleasing
- Kostenlose Parkplätze und E-Ladesäulen
- Fahrradgarage mit Lademöglichkeit für E-Bikes
- Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) ermöglichen eine gesunde Work-Life-Balance
- Mitarbeit in einem werte- und wachstumsorientierten Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen in einer zukunftssicheren Branche
- Hohe Wertschätzung unserer Mitarbeiter
Wollen Sie bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewerben Sie sich!
Jetzt bewerben und mit uns die Zukunft der Wärme gestalten!
Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:
📧 bewerbung(at)oekofen.de
🌐 Mehr über uns: www.oekofen.de
ÖkoFEN – Weil Nachhaltigkeit zählt.