Vollzeit: 40h/Woche

Ihre Aufgaben:

Unterstützung des Vertriebsaußendienstes bei der Anlagenplanung und selbstständigen Angebotserstellung

Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen, Ausschreibungen und Sonderanlagen zusammen mit unserer Technik

Technische und kaufmännische Kundenbetreuung und -beratung

Vermittlung und Umsetzung der Ziele, Strategien und Werte des Unternehmens

Disziplinarische Führung eines kleinen Teams

Zeitliche Organisation des Teams und der anfallenden Aufgaben, Einsatz- und Urlaubsplanung

Vertretung der Teamkollegen/innen im Vertriebsinnendienst

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung

Technische Vorkenntnisse im Heizungsbau; idealerweise Erfahrung im Innendienst Großhandel, Industrie oder Handwerksbetrieb

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Anstellung

Strukturierte, selbstständige, organisierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Organisationstalent und Dienstleistungsbewusstsein (hohe Service- und Kundenorientierung)

Kommunikationsstärke

persönliche und soziale Kompetenz

sehr gute EDV-Kenntnisse (Warenwirtschaftssystem, MS Office)

Zuverlässigkeit und Flexibilität

hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Eigenmotivation

Führungskompetenz, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Erkennen von Zusammenhängen, systemische Sicht- und vernetzte Denkweise

Was Sie erwartet:

Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

ein motiviertes Vertriebsteam

Unbefristete Anstellung

Attraktive, leistungsgerechte Vergütung

Erfolgsbeteiligung

Betriebliche Altersvorsorge

30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche

Sonderurlaubstage für besondere Lebensereignisse

Kaffee, Getränke & Obst gratis

Vergünstigtes, warmes Mittagessen in unserer Kantine

Bikeleasing

Kostenlose Parkplätze und E-Ladesäulen

Fahrradgarage mit Lademöglichkeit für E-Bikes

Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) ermöglichen eine gesunde Work-Life-Balance

Mitarbeit in einem werte- und wachstumsorientierten Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen in einer zukunftssicheren Branche

Hohe Wertschätzung unserer Mitarbeiter

Wollen Sie bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewerben Sie sich!

Jetzt bewerben und mit uns die Zukunft der Wärme gestalten!

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

📧 bewerbung(at)oekofen.de

🌐 Mehr über uns: www.oekofen.de

ÖkoFEN – Weil Nachhaltigkeit zählt.