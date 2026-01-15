Wir laden Sie ein: Wissen erweitern, Netzwerken, Wachsen – unsere kommenden Seminare der REHAU Academy
Starten Sie mit uns auch in 2026 durch: Freuen Sie sich auf spannende Themen, frische Impulse und praxisnahes Know-How. Sparen Sie wertvolle Zeit und nutzen Sie unsere nächsten Präsenz- und Online-Seminare für modernen Wissenstransfer – effizient, zielgerichtet und persönlich.
Präsenz-Seminare
AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100
Datum und Ort:
19.02.2026 Bad Saarow
18.03.2026 Dietzenbach
05.05.2026 Dortmund
11.06.2026 Lenting
Uhrzeit: 12:30 - 15:30 Uhr
kostenfrei
Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb
Datum und Ort:
02.02.2026 Eibelstadt
19.03.2026 Berlin-Dahlem
04.05.2026 Karlsruhe
16.06.2026 Paderborn
25.06.2026 Gotha
07.07.2026 Köln
Uhrzeit: 15:30 - 20:00 Uhr
kostenfrei
Zukunft Bad – Von der Idee zur Umsetzung
Datum:
26.02.2026 Berlin-Schöneberg
Uhrzeit: 12:00 - 17:45 Uhr
kostenfrei
RAUCAD Grundseminar
Datum:
10.-11.03.2026 Erlangen
Uhrzeit: 10:00 - 16:00 Uhr
RAUCAD Profi-Workshop
Datum und Ort:
28.-29.04.2026 Erlangen
Uhrzeit: 10:00 - 16:00 Uhr
Online-Seminare
Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb – online (Kurzversion)
Datum:
16.03.2026
22.06.2026
Uhrzeit: 10:00 - 12:00 Uhr
kostenfrei
Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner
Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.
Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Academy akademie_bau(at)rehau.com gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Ihre REHAU Academy Water Technologies