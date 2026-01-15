Die REHAU Academy wünscht Ihnen ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr!

Starten Sie mit uns auch in 2026 durch: Freuen Sie sich auf spannende Themen, frische Impulse und praxisnahes Know-How. Sparen Sie wertvolle Zeit und nutzen Sie unsere nächsten Präsenz- und Online-Seminare für modernen Wissenstransfer – effizient, zielgerichtet und persönlich.

Präsenz-Seminare

AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100

Datum und Ort:

19.02.2026 Bad Saarow

18.03.2026 Dietzenbach

05.05.2026 Dortmund

11.06.2026 Lenting

Uhrzeit: 12:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb

Datum und Ort:

02.02.2026 Eibelstadt

19.03.2026 Berlin-Dahlem

04.05.2026 Karlsruhe

16.06.2026 Paderborn

25.06.2026 Gotha

07.07.2026 Köln

Uhrzeit: 15:30 - 20:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Zukunft Bad – Von der Idee zur Umsetzung

Datum:

26.02.2026 Berlin-Schöneberg

Uhrzeit: 12:00 - 17:45 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

RAUCAD Grundseminar

Datum:

10.-11.03.2026 Erlangen

Uhrzeit: 10:00 - 16:00 Uhr

Hier anmelden >

RAUCAD Profi-Workshop

Datum und Ort:

28.-29.04.2026 Erlangen

Uhrzeit: 10:00 - 16:00 Uhr

Hier anmelden >

Online-Seminare

Trinkwasserinstallationen im Saisonbetrieb – online (Kurzversion)

Datum:

16.03.2026

22.06.2026

Uhrzeit: 10:00 - 12:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.

Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Academy akademie_bau(at)rehau.com gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Academy Water Technologies