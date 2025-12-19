WDV Molliné: WingStar® S3 Split – Geeignet zur Optimierung und Überwachung thermischer Anlagen
Die ermittelten Messwerte werden sowohl für Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet. Er ist zudem optional geeignet für Glykol- und Solegemische und auch als Ultraschallzähler erhältlich (Ultramess® S3).
Der Energierechner ist bereits komplett vormontiert und fertig angeschlossen.
Das Zählwerk ist staub- und beschlagsfrei.
Die Wärmezähler sind mit Modbus, M-Bus, Impuls- oder Funkschnittstelle lieferbar. Mit Funk (wireless M-Bus) ausgestattet sind die Zähler mit dem Sysmess® S1 Funksystem fernablesbar und damit ideal für die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten. Der WingStar® S3 Split ist gemäß MID-Richtlinie (EN 1434) als Wärmezähler und mit Konformitätsbewertung („Eichung“) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet.
- Bestehend aus: Volumenmessteil, Energierechner und Temperaturfühlerpaar
- Impulskabel 3 m am Rechenwerk angeschlossen (bauseits bis 10 m verlängerbar)
- qp 0,6 – 2,5: Fühlerkabel 1,5 m (optional 3 m, 5 m oder 10 m), ab qp 3,5: Fühlerkabel 3 m (optional 5 m oder 10 m)