Zeit

09:00 - 16:30

Ort

Kloster 1

98530 Rohr

Vortragssprache

Deutsch

Registrierung

Deadline

25.07.2022 12:00 Uhr

8 Plätze verfügbar (Stand 15.7.2022)

Kursinhalt Übersicht

Teilnahmevoraussetzung:

Das Basisseminar "Zertifizierung Pelletkessel" muss innerhalb der letzten 3 Jahre absolviert worden sein

In diesem Training steht das praktische Arbeiten an unseren Kesseln und Regelungen im Vordergrund. Das Training richtet sich an alle, die bereits Erfahrung mit den Windhager Pelletkesseln haben und diese vertiefen möchten. Wir empfehlen vorab den Besuch des Seminars „Zertifizierung Pelletkessel“.

Inhalt:

Kesseltechnik

Arbeiten am Pelletkessel

Bedienen und Einstellen am InfoWIN/Fernbedienung

Strukturierte Fehlersuche

Tipps und Tricks

Produkte:

Windhager Pelletkessel

Die Schulung findet am BioWIN2 Plus statt

Zertifikat:

Das Zertifikat ist für die gesamte Pelletkessel-Produktpalette gültig und sollte alle 3 Jahre erneuert werden.