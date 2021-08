Pressemeldung

Zum 100-jährigen Jubiläum unterstützt Windhager ein zukunftsweisendes Projekt: Für jeden verkauften Kessel spendete der Heizungsanbieter aus dem bayerischen Gersthofen im Juli je 5 Bäume an die Hilfsorganisation treemer®. Insgesamt wurde allein durch den Verkauf von Windhager-Kesseln bereits die Pflanzung von über 1.000 Bäumen ermöglicht. Mit Bezug auf das Jahr der Firmengründung „rundet“ Windhager auf die Jubiläumszahl 1921 auf.

Mit dieser erfolgreichen Aktion – es werden nun ca. 2.000 neue Bäume gepflanzt – unterstützt Windhager die artenreiche Aufforstung in Deutschland. Bäume nehmen Kohlendioxid (CO 2 ) auf und wandeln es in lebenswichtigen Sauerstoff (O 2 ) um – sie reinigen unser Wasser und unsere Luft, die wir täglich einatmen. Auch als Erholungsort für Geist und Körper sind die Wälder für uns lebenswichtig.

Windhager hat sich bewusst für das „Eiben“-Projekt entschieden. Dabei wird durch die Wiederaufforstung mit Mischbaumarten ein Maximum an Kohlenstoffbindung erreicht und ein stabiler, klimatoleranter Wald als neuer Lebensraum geschaffen. Biologisch gesehen ist die Eibe eine Mischform zwischen Laubhölzern und immergrünen Nadelhölzern. Sie altert äußerst langsam, ihr Holz ist langlebig und sehr widerstandsfähig. Mit dem geschaffenen Baumbestand werden zugleich für spätere Generationen neue regenerative Brennstoffe erzeugt.

Natürlich hat jeder Interessent auch unabhängig vom Kauf eines Windhager-Kessels die Möglichkeit, in kleinen Summen dieses Projekt zu unterstützen. Denn wir alle wollen uns gemeinsam einer der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts – dem Klimawandel – stellen. Die Energiewende und der Wandel hin zu einer biogenen Gesellschaft wird die Bedeutung und den Wert der Wälder weiter steigern.

Weitere Informationen unter www.treemer.net/windhager.