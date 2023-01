Zeit

09:00 - 16:30

Ort

Carlsauestraße 91A

59939 Olsberg

Registrierung Deadline

06.02.2023 12:00 Uhr

Kursinhalt Übersicht

Teilnahmevoraussetzung:

Das Basisseminar "Zertifizierung Pelletkessel" muss innerhalb der letzten 3 Jahre absolviert worden sein

In diesem Training steht das praktische Arbeiten an unseren Kesseln und Regelungen im Vordergrund. Das Training richtet sich an alle, die bereits Erfahrung mit den Windhager Pelletkesseln haben und diese vertiefen möchten. Wir empfehlen vorab den Besuch des Seminars „Zertifizierung Pelletkessel“.

Inhalt:

Kesseltechnik

Arbeiten am Pelletkessel

Strukturierte Fehlersuche

Tipps und Tricks

Produkte:

Windhager Pelletkessel

Die Schulung findet am BioWIN2 statt

Zertifikat:

Das Zertifikat ist für die gesamte Pelletkessel-Produktpalette gültig und sollte alle 3 Jahre erneuert werden.

