Mit der Markteinführung der neuen Wärmepumpenserie AeroWIN Evolution beginnt für Windhager eine neue Zeitrechnung. Das verkündete Geschäftsführer Stefan Gubi anlässlich der ifh 2022 in Nürnberg. Wörtlich: “Die größte Investitionsoffensive in der 100-jährigen Unternehmensgeschichte hat zum Ziel, ganz bewusst ein zweites Standbein mit der Wärmepumpe aufzubauen“.

Die Geräte wurden in Kooperation mit der Firma M-TEC entwickelt; auch in der Produktion der Wärmepumpen geht man zukünftig gemeinsame Wege. Derzeit entsteht in dieser Zusammenarbeit in Pinsdorf (b. Gmunden im Traunviertel) eines der größten und modernsten Kompetenzzentren für erneuerbare Energien in Österreich. Windhager plant dort im Vollausbau in den nächsten Jahren eine Fertigungskapazität von 20.000 Wärmepumpen per anno; Qualität „Made in Austria“. Etwa 300 Mitarbeiter*innen werden zudem eingestellt.

Die Traditionsmarke unterstreicht damit bewusst ihr Engagement hin zur hybriden Wärmeversorgung. Neben den bekannten Wärmeerzeugern zur Verbrennung von festen Biobrennstoffen sieht das 1921 gegründete Familienunternehmen ein erhebliches Marktpotenzial in der Kombination mit leistungsfähigen Wärmepumpen.

Die Wärmepumpen-Baureihe AeroWIN Evolution im neuen Windhager-Design wird in zwei Modellen für den Einsatz im Neubau sowie im Gebäudebestand zur Verfügung stehen. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist in Monoblockbauweise für die Außeninstallation konzipiert. Sie arbeitet - inklusive Heizstab - im Leistungsbereich bis 22 kW (bei A-7/W35). Neben der kompakten Bauweise überzeugt die AeroWIN Evolution durch höchste Energieeffizienz und flüsterleisen Betrieb. Dazu tragen die Inverter-Technologie, ein großzügig dimensionierter Eulenflügel-Ventilator sowie ein Verdampfer mit weitem Lamellenabstand bei.

Zudem hat Windhager serienmäßig eine Kühlfunktion in die Geräte integriert. Im Sommer arbeiten sie dank intelligenter PV-Eigenverbrauchsoptimierung mit selbst erzeugtem Strom besonders umweltschonend. Die Regelung erfolgt eigenständig, eine Einbindung in Windhagers MES Infinity ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus steht eine Fernzugriffsmöglichkeit zur Verfügung. Zu Realisierung einer Hybridanlage kann die AeroWIN Evolution mit weiteren Wärmeerzeugern problemlos kombiniert werden. Als Kältemittel wird R 452B (GWP = 676) eingesetzt.



Die neuen AeroWIN Evolution-Modelle sind ab Juni 2022 lieferbar. Sie ersetzen dann die AeroWIN Premium.