Windhager hat sich ganz bewusst für das „Eiben“-Projekt entschieden, wo durch die Wiederaufforstung mit Mischbaumarten ein Maximum an Kohlenstoffbindung erreicht wird und so ein stabiler, klimatoleranten Wald als neuen Lebensraum geschaffen wird. Biologisch gesehen ist die Eibe eine Mischform zwischen Laubhölzern und immergrünen Nadelhölzern. Sie altert extrem langsam, ihr Holz ist langlebig und sehr widerstandsfähig.

Mit dem geschaffenen Baumbestand werden zugleich für spätere Generationen neue regenerative Brennstoffe erzeugt. Der aktuelle Stand besagt, dass unsere Kunden durch den Erwerb eines Windhager-Kessels bereits jetzt im Juli für eine Pflanzung von über 1.000 Bäume ermöglicht haben.

Natürlich muss nicht jeder einen Windhager-Kessel erwerben, man kann auch unabhängig davon in kleinen Summen dieses Projekt unterstützen. Denn wir alle wollen uns gemeinsam einer der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts - dem Klimawandel - stellen. Die Energiewende und der Wandel hin zu einer biogenen Gesellschaft wird die Bedeutung und den Wert der Wälder weiter steigern.

Die Luft

(Fast) jedes tierische Lebewesen, das nicht selbst Photosynthese betreibt, braucht den Sauerstoff in der Luft oder im Wasser zum Atmen. Mit dem in der Luft (oder dem Wasser) enthaltenen Kohlenstoffdioxid erzeugen Pflanzen Sauerstoff und lagern den Kohlenstoff ein. Wälder mit ihren Bäumen sind hier besonders wichtig, denn sie lagern den Kohlenstoff für sehr lange Zeit in ihrem Holz und dem Waldboden ein. Zusätzlich filtern Wälder viele Schadstoffe aus unserer Atemluft, die sie teilweise, wie zum Beispiel Stickstoff, sogar für ihr Wachstum verwenden.

Das Wasser

Wälder und die darin lebenden Bäume sind auch dafür verantwortlich, dass unser Grundwasser sauber und trinkbar bleibt! Ihre Blätter und Wurzeln, die Pilze, ja der gesamte lebendige Waldboden funktionieren wie Filter. Viele schädliche Stoffe filtern sie heraus und geben das überschüssige, gereinigte Wasser langsam wieder ab. Dadurch verhindern sie auch Hochwasser und Erosion.