Die neue Wärmepumpe „Made in Austria“

Im Juni 2022 beginnt mit der Markteinführung der neuen Wärmepumpenserie AeroWIN Evolution eine Innovationsoffensive bei Windhager. Die innovative Wärmepumpen-Baureihe wird in den beiden Modellen Evo 9,6 und Evo 13,9 im Leistungsbereich bis zu 22 kW (9,4 kW und 13,2 kW bei A-7/W35) zur Verfügung stehen. Damit lässt sich die Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise im Neubau sowie im Gebäudebestand einsetzen.

Neben der kompakten Bauweise überzeugt die AeroWIN Evolution durch höchste Energieeffizienz mit einem COP von 3,2 bei A-7/W35. Ihr Betrieb ist mit einem Schallleistungspegel (EN 12102) von 45 bzw. 50 dB (A) flüsterleise. Dazu tragen die Inverter-Technologie, ein großzügig dimensionierter Ventilator im sogenannten Eulenflügel-Design sowie ein Verdampfer mit weitem Lamellenabstand bei.

Zudem hat Windhager serienmäßig eine Kühlfunktion in die Geräte integriert. Dank intelligenter PV-Eigenverbrauchsoptimierung mit selbst erzeugtem Strom arbeiten sie besonders umweltschonend. Die Regelung erfolgt eigenständig, eine Einbindung in Windhagers MES Infinity ist nicht vorgesehen. Die Bedienung erfolgt über das Bedienmodul Touch AP 440. Darüber hinaus steht eine Fernzugriffsmöglichkeit via Web-Applikation über das Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Zur Realisierung einer Hybridanlage kann die AeroWIN Evolution mit weiteren Wärmeerzeugern problemlos kombiniert werden. Auch eine Kaskadierung von bis zu vier Geräten ist möglich. Als Kältemittel wird R 452B (GWP = 676) eingesetzt.

Die AeroWIN Evolution wurde in Kooperation mit der Firma M-TEC entwickelt und wird auch mit diesem Partner gemeinsam gefertigt. Zu diesem Zweck entsteht aktuell im österreichischen Pinsdorf eine Hightech-Manufaktur, in der rund 300 Mitarbeiter*innen beschäftigt sein werden. Die neuen AeroWIN Evolution-Modelle sind ab Juni 2022 lieferbar. Sie ersetzen damit die AeroWIN Premium.