Die Küchenarmatur WimTec VIVA K4 vereint das Beste aus zwei Welten: Die gewohnte Bedienung und die intelligente Freispül-Automatik zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene. Über den Einhebelmischer lassen sich Wassertemperatur und Durchflussmenge im Handumdrehen einstellen. Das Mischungsverhältnis von Warm- und Kaltwasser für die Freispülung kann unabhängig von der Stellung des Einhebelmischers an der Armatur voreingestellt werden. Somit sind gezielte Kaltwasser-, Warmwasser- oder auch Mischwasser-Spülungen möglich.

Um seine hervorragende Qualität nicht zu verlieren, muss das Trinkwasser stets frisch sein. Andernfalls können sich gefährliche Krankheitserreger vermehren und das Wasser genussuntauglich machen. Die erforderlichen Spülungen manuell durch Reinigungskräfte durchzuführen, erfordert entsprechende Ressourcen und verursacht hohe Betriebskosten. Die Spülmengen sind dabei im Regelfall stark überhöht und auch unterlassene Spülungen aufgrund von Feiertagen, Urlauben und Krankenständen lassen sich nicht verhindern.

Intelligente Freispül-Automatik stellt bestimmungsgemäßen Betrieb sicher

Genau hier setzt das intelligente Gesamtkonzept von WimTec an: HyPlus-Lösungen wie auch die WimTec VIVA K4 erneuern das stagnierende Wasser bedarfsgerecht und stellen damit den in der Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 geforderten, regelmäßigen und vollständigen Wasseraustausch sicher. Erfolgt keine Entnahme, so wird exakt die erforderliche Menge freigespült. Erfolgt eine unzureichende Entnahme durch Benutzung und die Menge reicht nicht für den vorgegebenen Wasseraustausch, so wird die fehlende Differenzmenge nachgespült. Damit spült sie nur so viel Wasser aus, wie zum Erhalt der Trinkwasserhygiene unbedingt erforderlich ist. Bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst, denn die intelligente Wasserentnahmestelle erfasst auch manuelle Entnahmen. „Sie weiß vom 1. Januar bis 31. Dezember, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurde. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit können so Frischwasser gespart und damit das Abwasseraufkommen und der Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung gesenkt werden. Das ist gut für die Umwelt und spart Betriebskosten“, führt Günter Dülk, geschäftsführender Gesellschafter bei WimTec, aus.

Haftungssicherheit durch Dokumentation mit WimTec REMOTE

Als Mitglied der HyPlus-Familie ist die WimTec VIVA K4 kompatibel mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE. Dies ermöglicht das wertgenaue Einstellen und Steuern sämtlicher Funktionen, ohne die Armatur öffnen zu müssen. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden. Der Datenaustausch erfolgt absolut sicher über die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com.

Für alle Einsatzzwecke gerüstet

Die Küchenarmatur WimTec VIVA K4 ist für alle Einsatzzwecke gerüstet: Erhältlich mit Netz- und Batteriebetrieb ist sie sowohl im Neubau als auch der Nachrüstung die erste Wahl. Der komfortable und schwenkbare Zugauslauf lässt sich stufenlos begrenzen oder feststellen und kann damit ideal an die Beckengeometrie angepasst werden. Erhältlich ist die VIVA K4 als Hochdruckausführung für druckfeste Warmwasserbereiter sowie Durchlauferhitzer. Die Niederdruckausführung ist für drucklose Kleinspeicher und Untertisch-Geräte verfügbar.