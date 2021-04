Ob in Einrichtungen mit besonderen Anforderungen, wie z.B. Krankenhäusern, Senioren-und Pflegeheimen oder unter der privaten Dusche: plötzlich auftretende Druckschwankungen können in einem Trinkwasser-Leitungssystem im schlimmsten Fall Verbrühungen verursachen. Denn aus Gründen der Hygiene sind gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 beim Warmwasser Temperaturen von mindestens 60 °C am Speicheraustritt und nicht weniger als 55 °C am Zirkulationsanschluss des Speichers gefordert. Bereits 30 Sekunden nach Öffnen einer Warmwasserentnahmestelle muss Wasser austreten, dass Speichertemperatur hat. Für den Gebrauch ist so heißes Wasser nicht geeignet.

Thermostat mit 43 °C Temperatursperre

„Anlagen für erwärmtes Trinkwasser sind so zu gestalten, dass das Risiko von Verbrühungen gering ist“, so die Empfehlung der DIN EN 806-2. Die elektronischen Armaturen der WimTec PROOF und WimTec ECOSAN Serien erfüllen höchste Anforderungen für eine sichere Benutzung. Sie verfügen zusätzlich zu einer Warmwasserbegrenzung bei 38 °C eine Temperatursperre bei 43 °C.

Dieser zusätzliche Mechanismus schützt insbesondere Kinder und Personen in hohem Alter vor Verbrühungen. Wird der Sicherheitsanschlag ungewollt überwunden, regelt das Thermostat bei maximal 43 °C ab. Zur Durchführung einer Warmwasser-Spülung (Thermische Desinfektion) kann die Temperatursperre vom Fachmann mechanisch entnommen werden.