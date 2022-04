Pressemeldung

Auf den letzten Metern im Haus kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkeimungen des Trinkwassers. Die Ursachen liegen meist in einem nicht bestimmungsgemäßen Betrieb oder in einer mangelhaften Instandhaltung. Zahlreiche Normen wie die DIN EN 806, die DIN 1988, die VDI/DVGW 6023, die DVGW W 270, die DVGW W 551, die DVGW W 553 und die DVGW W 557 sollen dieser Gefahr entgegenwirken. Diese Flut an Normen erweckt den Anschein, der hygienisch sichere Betrieb von Trinkwasserinstallationen sei unlösbar kompliziert. Doch mit den richtigen Lösungen wird die Einhaltung der Trinkwasserhygiene und damit die Wahrung der Betreiberpflichten zum Kinderspiel.

Hygiene einfach und sicher

Die automatische Stagnationsfreispülung spült verkeimtes Wasser bedarfsgerecht aus und stellt den regelmäßigen Wasseraustausch sicher. So sind die intelligenten HyPlus-Armaturen von WimTec in der Lage, die Trinkwasserhygiene nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus sind die elektronischen Wasserentnahmestellen sparsam, denn Wasser fließt nur dann, wenn es gebraucht wird. Die Armaturenoberfläche berührungsloser Armaturen wird auch weniger mit gefährlichen Bakterien und Viren kontaminiert. Berührungslose Wasserabgabestellen sollten immer die erste Wahl sein, denn sie sind sauber und ohne hygienisches Risiko.

Neue EU-Trinkwasserrichtlinie schärft nach

Das Risiko von nicht bestimmungsgemäß betriebenen und unzureichend instandgehaltenen Hausinstallationen ist schon längere Zeit im Fokus der europäischen Kommission. Daher wurde mit der EU-Trinkwasserrichtlinie 2020/2184 das Risikomanagement für Hausinstallationen erheblich ausgeweitet. Im Gegensatz zur letzten Änderung 2015 wurde die Trinkwasserrichtlinie nicht nur ergänzt, sondern in weiten Bereichen grundlegend neu erstellt. Gemäß Artikel 10 müssen die Mitgliedsstaaten künftig dafür sorgen, dass Hausinstallationen einer Risikobewertung unterzogen werden. Ziel ist die sichere Verteilung und Abgabe von Wasser für den menschlichen Gebrauch, unabhängig von seiner Temperatur in allen Gebäuden und auf Liegenschaften. Die Richtlinie muss bis 12. Januar 2023 von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Behörden in Deutschland arbeiten bereits intensiv an der Neufassung der Trinkwasserverordnung, um den geänderten Anforderungen Rechnung zu tragen.

Gut gerüstet mit dem HyPlus Gesamtkonzept von WimTec

Ob im Neubau oder im Bestand, mit Netz- oder mit Batteriebetrieb, bei Dusche, Wanne, Waschtisch, Küche, WC oder Urinal: Das intelligente Gesamtkonzept HyPlus von WimTec ist die einfache und kostengünstige Umsetzung des geforderten Risikomanagements. Es stellt im gesamten Gebäude den regelmäßigen Wasseraustausch unter jedem möglichen Betriebsszenario sicher. Mühelos nachrüstbar werden die bestehenden Auslässe im Nu zusätzlich zu ihrer üblichen Funktion zu einer Spülstation. Stränge ohne Entnahmearmatur können mit der Spüleinheit WimTec PROOF SE ausgestattet werden. Durch das Ausspülen des Stagnationswassers am Point-of-Use werden auch die letzten Meter bis zu den Entnahmestellen sicher erfasst. Die bedarfsgerechte Freispülung erfolgt mit dem geringstmöglichen Wassereinsatz nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung, bei ausreichender Entnahme erfolgt keine zusätzliche Spülung.

Rechtssichere Dokumentation

Um das Haftungsrisiko zu minimieren und sich im Anlassfall zu schützen, ist es wichtig, den bestimmungsgemäßen Betrieb mit allen getroffenen Maßnahmen nachvollziehbar zu dokumentieren. Die ideale Lösung dafür ist WimTec REMOTE – ein nützlicher Assistent, der das erfolgreiche HyPlus Gesamtkonzept zur Trinkwasserhygiene komplettiert. Sicherheit für Verbraucher und Betreiber steht dabei an erster Stelle. Mit dem Infrarot-Tablet können alle Informationen einfach und sicher ausgelesen werden. Für das Hinzufügen zum Betriebsbuch verfügt es über eine Export-Funktion, mit der Nutzerverhalten, Spülinformationen, Verbrauchsdaten, Einstellungen und Geräteinformationen als PDF- oder CSV-Datei abgespeichert werden können. Dazu können alle Einstellungen bequem und wertgenau vorgenommen werden. Das Einstellen, Steuern und Auslesen erfolgt schnell und komfortabel, ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen. Abhängig vom baulichen Zustand und dem Nutzungsverhalten kann das Nachrüsten auch in Teilabschnitten vorgenommen werden. Während der Sanierung bleibt der Betrieb ungestört aufrecht, Kosten und Zeitaufwand sind immer klar kalkulierbar. So einfach sind heute Risikomanagement und Trinkwasserhygiene.