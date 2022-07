WimTec: Trinkwasserhygiene in Krankenhäusern - Patientensicherheit geht vor

In Krankenhäusern herrschen besonders hohe Anforderungen an die Hygiene: Zum einen gilt es, bei Behandlungen und Operationen das Eindringen von Bakterien in Wunden zu verhindern. Zum anderen ist das Immunsystem der Patienten geschwächt. Damit ist das Infektionsrisiko im Vergleich zu gesunden Menschen um ein Vielfaches höher. Dies schafft auch besondere Anforderungen an die Sanitärarmaturen.