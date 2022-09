Zahlreiche Bildungseinrichtungen waren zuletzt aufgrund der Sommerferien geschlossen oder nur eingeschränkt in Betrieb. Als Folge war die Wasserentnahme erheblich reduziert oder gänzlich eingestellt. Vielen Betreibern ist zum Schulbeginn aber nicht bewusst, dass keine oder eine stark reduzierte Wasserentnahme Stagnation verursacht, die eine Gefährdung für das Trinkwasser in den Hausinstallationen darstellt.

Stagnation führt zu Kontamination

Stagnation ist das Verweilen von Wasser in Teilen einer Trinkwasserinstallation bei fehlender oder zu geringer Entnahme. Dies kann zum Beispiel in wenig genutzten Wasserabgabestellen oder Verbindungsstücken der Fall sein. Werden diese Teile überhaupt nicht durchströmt, werden sie als Totleitungen bezeichnet.

Gerade Schulgebäude zählen in Fragen der Trinkwasserhygiene zu den komplexeren Gebäudearten. Zum einen stammt die Mehrheit der in Deutschland errichteten Bildungseinrichtungen aus den 1960er und 1970er Jahren. Entsprechend groß ist inzwischen der Sanierungsbedarf, Trinkwasserinstallationen eingeschlossen. Denn vor 2010 errichtete Systeme entsprechen in der Regel nicht den heute allgemein anerkannten Regeln der Technik und stellen damit eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Zum anderen neigen Schulgebäude wegen schwankender oder zweitweiser mangelnder Nutzungen besonders stark zur Kontamination mit mikrobiellen Krankheitserregern, wie zum Beispiel Legionellen.

Die Kreidetafel hat zwar dank Whiteboard oder Beamer in immer mehr Klassenzimmern ausgedient, dadurch werden jedoch kaum noch Schwämme ausgewaschen und folglich bleibt das Waschbecken im Klassenzimmer häufig unbenutzt.

Ein weiteres Beispiel für einen zu geringen Wasserverbrauch ist der eingeschränkte Duschbedarf von Schülern und Lehrkräften nach dem Sportunterricht. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: Zeitmangel zwischen den Schulstunden, heruntergekommene Sanitäranlagen oder der Hang zur Bequemlichkeit führen dazu, dass die einst berechnete Dimensionierung der Trinkwasserinstallation nicht dem tatsächlichen Verbrauch entspricht. In der Ferienzeit kommt der Verbrauch fast vollständig zum Erliegen. Die Konsequenz: Das Wasser steht für Wochen oder Monate in den Leitungen.

Einhaltung der Temperaturvorgaben unbedingt erforderlich

Neben der Stagnation gilt es aber noch ein weiteres Problemfeld zu beachten. So geht auch von der Temperatur eine große Gefahr aus. Steht das Kaltwasser in den Leitungen, nimmt es die Umgebungstemperatur an. Diesen Effekt kann auch die beste Dämmung nicht verhindern, sondern nur um wenige Stunden verzögern. Gemäß VDI/DVGW 6023 darf sich Kaltwasser auch in Stagnationszeiten nicht auf über 25 °C erwärmen. Denn viele mikrobielle Erreger finden bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C die optimalen Verhältnisse für ein rasantes Wachstum. Die VDI/DVGW-Richtlinie 6023 empfiehlt nach Möglichkeit gar die Einhaltung von maximal 20 °C, da Legionellen bereits ab dieser Temperatur eine erhöhte Vermehrungsrate aufweisen. Werden nicht alle Wasserabgabestellen ausreichend genutzt, sind Spülmaßnahmen unumgänglich.

Manuelle Spülung als Notlösung

Um einen regelmäßigen Wassertausch durchzuführen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen das Durchführen manueller Spülpläne, wobei der Schulwart oder andere beauftragte Personen im Schulbereich von Hand für einen regelmäßigen Wassertausch an allen Wasserabgabestellen sorgen. Diese Methode der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene ist jedoch aus mehreren Gründen problematisch. Zunächst wächst mit der Anzahl der vorhandenen Wasserabgabestellen der zeitliche und logistische Aufwand, der mit einer manuellen Bedienung der Armaturen einhergeht. Darüber hinaus kennt die von Hand spülende Person in der Regel den tatsächlichen Wasserverbrauch nicht. Somit kann es an einer regelmäßig genutzten Abgabestelle zu einem unnötigen Verwurf von Wasser kommen. Wird hingegen zu kurz oder gar nicht gespült, bleibt die Hygieneproblematik bestehen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die für das Spülen verantwortliche Person krankheitsbedingt ihrer Verantwortung nicht nachkommen kann.

Intelligente Freispülautomatik bietet Sicherheit

In der Praxis zeigt sich hingegen, dass das automatische Ausspülen des Wassers bis zum Punkt der Entnahme die wirkungsvollere Lösung darstellt, um die Trinkwasserhygiene sicherzustellen. Das HyPlus Gesamtkonzept von WimTec garantiert dank intelligenter Wasserabgabestellen den regelmäßigen Wasseraustausch im gesamten Gebäude. So werden Legionellen und Co. aus dem Leitungsnetz gespült, bevor sie sich festsetzen. Die Stagnationsfreispülung ist exakt auf die örtlichen Gegebenheiten einstellbar und erfolgt bedarfsgerecht nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung. Bei regelmäßiger Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst. Die Elektronik ist der Schlüssel zum Erfolg, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurde. Damit spült sie nur so viel Wasser aus, wie zum Erhalt der Trinkwasserhygiene unbedingt erforderlich ist. Das spart Energiekosten und Abwassergebühren.

Gesamtkonzept für Schulen: Auch im Bestand kostengünstig nachrüstbar

WimTec HyPlus ist auch im Bestand einfach und kostengünstig nachrüstbar. Die Batterieversionen machen unabhängig davon, ob eine Steckdose in der Nähe zur Verfügung steht. Dusche, Wanne, Waschtisch, Küche, WC oder Urinal werden so, zusätzlich zu ihrer üblichen Funktion, im Nu zu einer Spülstation. Stränge ohne Entnahmearmatur können mit der Spüleinheit WimTec PROOF SE ausgestattet werden. So wird an jeder Stelle der Trinkwasser-Installation der bestimmungsgemäße Betrieb gewährleistet. Abhängig vom baulichen Zustand und dem Nutzungsverhalten kann die Nachrüstung auch in Teilabschnitten vorgenommen werden. Begonnen wird an den sensibelsten Stellen, je nach Budget werden schrittweise weitere Bereiche hinzugezogen. Damit bleiben sowohl die Kosten als auch der Zeitaufwand stets klar kalkulierbar.

Hygiene und Komfort durch berührungslose Auslösung und Abschaltautomatik

Im Zuge der Nachrüstung können bestehende manuelle Armaturen wahlweise durch manuelle oder berührungslose HyPlus-Armaturen ersetzt werden. Die berührungslosen Armaturen starten den Wasserfluss beim Heranführen der Hände automatisch und stoppen diesen beim Verlassen genauso zuverlässig wieder. Die Armatur selbst wird beim Händewaschen nicht berührt. So kann auch keine Übertragung von Bakterien oder Viren erfolgen. Darüber hinaus verhindern berührungslose Armaturen unnötigen Wasserverbrauch und kostspielige Wasserschäden, da der Wasserfluss nach einer einstellbaren Maximallaufzeit in jedem Fall automatisch beendet wird. Berührungslose Armaturen mit Abschaltautomatik sind daher nicht nur komfortabel, sondern auch besonders sicher.

Rechtssichere Dokumentation

Den bestimmungsgemäßen Betrieb und den erforderlichen Wasseraustausch zu dokumentieren, war bislang nahezu unmöglich. Die ideale Lösung dafür ist WimTec REMOTE. Ein nützlicher Assistent, der das erfolgreiche HyPlus Gesamtkonzept komplettiert. Mit dem Infrarot-Tablet können alle Informationen einfach und sicher ausgelesen werden. Für das Hinzufügen zum Betriebsbuch verfügt es über eine Export-Funktion, mit der Nutzerverhalten, Spülinformationen, Verbrauchsdaten, Einstellungen und Geräteinformationen als PDF- oder CSV-Datei abgespeichert werden können. Darüber hinaus können alle Einstellungen bequem und wertgenau vorgenommen werden. Das Einstellen, Steuern und Auslesen erfolgt schnell und komfortabel, ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen. Der Datenaustausch erfolgt über die integrierte microSD-Karte oder über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com. Ab sofort ist bereits die 2. Generation von WimTec REMOTE erhältlich. Neben einigen optischen Anpassungen, einer gesteigerten Performance und höheren Akkulaufzeit, finden sich auch in der REMOTE App einige Neuerungen für eine noch effizientere und einfacherer Bedienung. Auch gibt es nun die Möglichkeit Software-Updates für das Tablet und ein Update für das Infrarot-Modul durchzuführen.

Weitere Informationen zu WimTec REMOTE: www.youtube.com/watch?v=iTjCmYWNdxY

Schutz vor Infektionen durch Bakterien und Viren: www.youtube.com/watch?v=OkQo61lAf60