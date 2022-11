Die rechtlich bindenden Rahmenbedingungen schafft die EU-Trinkwasserrichtlinie 2020/2184, die bis 12. Januar 2023 in Deutschland und auch allen anderen EU-Staaten in nationales Recht umgesetzt werden muss. Es geht darum, Gefährdungen im Trinkwasser-Versorgungssystem möglichst früh zu entdecken und Risiken vorzubeugen. Durch die strengeren Anforderungen ergeben sich für das Handwerk sowohl Chancen als auch Risiken. Es ist Zeit, sich rechtzeitig mit dem Thema und effizienten Lösungen zu befassen.

Zentrale Aspekte des Wassersicherheitsplans sind die zu dokumentierende, ganzheitliche Risikobewertung der Hausinstallation, gesetzlich festgelegte Grenzwerte für Legionellen und es müssen künftig sowohl Installateure als auch Verbraucher und Immobilienbesitzer über die Gefahren unterrichtet werden. Konkrete Hinweise zur Umsetzung des Wassersicherheitsplans in Gebäuden gibt der europäische Leitfaden CEN/TR 17801.

Händisches Spülen: Ineffizient und kostenintensiv

Sind Spülmaßnahmen für den Erhalt der Trinkwassergüte unumgänglich, liegt die Verantwortung häufig bei den Reinigungskräften und sie werden manuell durchgeführt. Die Spülmengen sind im Regelfall stark überhöht, weil unbekannt ist, wie oft die Wasserabgabestellen tatsächlich genutzt wurden. Zu den hohen Kosten für Wasser und Abwasser kommen die Kosten für die personellen Ressourcen. Darüber hinaus sind unterlassene Spülungen aufgrund von Feiertagen, Urlauben und Krankenständen organisatorisch kaum zu verhindern. Das Prozedere manueller Spülvorgänge ist weder zeitgemäß noch effizient und auch im Haftungsfall nicht nachvollziehbar dokumentiert.

Sichere und nachhaltige Lösungen am Markt

WimTec ist Spezialist für Sanitärelektronik und hat bereits 2015 sein ganzes Know-how in die Entwicklung der Produktserie HyPlus fließen lassen. Das Ergebnis ist ein Gesamtkonzept zur Wahrung der Trinkwasserhygiene im Bestandsgebäude und Neubau und garantiert damit höchsten Standard - vom Einfamilienhaus bis zur Universitätsklinik. Die intelligenten HyPlus-Armaturen verfügen über eine bedarfsgerechte Freispülung und setzen bei der Frage an, wie zu jeder Zeit in der gesamten Trinkwasser-Installation beste Wasserqualität gewährleistet werden kann. Mit dem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit erfolgt die Freispülung daher nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung. In diesem Fall wird exakt die erforderliche Wassermenge freigespült, bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst. So gewährleisten die HyPlus-Armaturen mit dem minimal möglichen Wasserverbrauch den in der Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 geforderten Mindestwasserwechsel. Auf lange Sicht senken Lösungen mit intelligenter Freispülung die Kosten und erhöhen gleichzeitig den Komfort und die Trinkwasserhygiene.

Effizientere Arbeitsabläufe mit digitalen Helfern

Das ideale Hilfsmittel sowohl für Installateure als auch für Betreiber ist WimTec REMOTE: Mit dem Tablet können alle Informationen direkt an der Armatur einfach und sicher ausgelesen werden. Ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen, erfolgt die Kommunikation komfortabel über eine spezielle Infrarotschnittstelle. Da nur WimTec HyPlus Produkte mit diesem System ausgestattet sind, ist sie absolut sicher. Ein Zugriff mit herkömmlichen Smartphones oder Tablets ist ausgeschlossen. Alle Einstellungen können bequem und wertgenau vorgenommen werden. Für das Hinzufügen zum Betriebsbuch verfügt das Tablet über eine Export-Funktion, mit der Nutzerverhalten, Spülinformationen, Verbrauchsdaten, Einstellungen und Geräteinformationen als PDF- oder CSV-Datei abgespeichert werden können. Sowohl für Errichter als auch für Betreiber bedeutet dies eine satte Zeitersparnis und vor allem Sicherheit durch die lückenlose Dokumentation.