Gemäß § 4 Trinkwasserverordnung sind bei der Verteilung von Trinkwasser die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Dies ist von besonderer Brisanz, da so die gültigen Normen einen rechtsverbindlichen Charakter erhalten. Damit muss stagnierendes Wasser regelmäßig ausgespült werden, die Kaltwassertemperatur darf maximal 25 °C betragen und die Warmwassertemperatur am Austritt des Trinkwassererwärmers muss mindestens 60 °C aufweisen. Bislang wurde WimTec PROOF SE vielfach als Strangspüleinheit beim Rückbau von immer noch weit verbreiteten Sammelsicherungen der Marken Seppelfricke, Schlösser und Schubert & Salzer eingesetzt. Durch die Sicherstellung des regelmäßigen und vollständigen Wasseraustauschs gemäß der Richtlinie VDI 3810-2/VDI 6023-3 kann der Rückbau ohne Eingriff in die Wandverkleidungen mit dem damit verbundenen Zutritt zu den betroffenen Wohnungen vorgenommen werden.

WimTec HyPlus steht für Trinkwasserhygiene

WimTec PROOF SE HyPlus ist Mitglied der umfangreichen HyPlus-Familie. Durch das Ausspülen des stagnierenden Wassers stellt sie den normativ geforderten, regelmäßigen und vollständigen Wasseraustausch sicher. Die Spülung ist exakt auf die örtlichen Gegebenheiten einstellbar. Ohne unnötig wertvolles Wasser zu verschwenden, macht sie den gefährlichen Legionellen und Pseudomonaden das Leben schwer und ist in der Lage, die Trinkwasserhygiene nachhaltig zu verbessern. Damit eignet sich WimTec PROOF SE nicht nur ideal für den Rückbau von Sammelsicherungen, sondern sowohl im Neubau als auch im Bestand für das Spülen von Installationsbereichen, in denen keine regulären Entnahmestellen vorgesehen sind.

Universell einsetzbar und absolut sicher

WimTec PROOF SE ist nicht nur mit Batterie-, sondern auch mit Netzbetrieb erhältlich. Die praktische Aufputz-Ausführung wurde mit einer eleganten Unterputz-Ausführung ergänzt. Damit kann sie unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten überall eingesetzt werden. Ist ein Stromanschluss vorhanden, entfällt sogar die Notwendigkeit des Batteriewechsels. Im Fokus steht die absolute Betriebssicherheit: Durch Drücken des Kontrolltasters wird eine Funktionskontrolle durchgeführt. Bei der Batterieausführung wird so auch die verbleibende Batterielebensdauer überprüft und angezeigt, wenn die einwandfreie Funktion für mindestens ein Jahr sichergestellt ist.

Volle Kontrolle mit HyPlus

Wie alle intelligenten Armaturen der HyPlus-Familie lässt sich WimTec PROOF SE HyPlus mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE wertgenau einstellen, steuern und auslesen. Die Einstellungen können in Vorlagen gespeichert und einfach auf andere Strangspülmodule übertragen werden. Über eine Export-Funktion können alle Spülvorgänge, Geräteinformationen und Einstellungen als PDF- oder CSV-Datei gespeichert und im Anlagenbuch abgelegt werden. So lässt sich der geforderte Wasseraustausch im Handumdrehen rechtssicher dokumentieren. Die Verbindung zwischen WimTec REMOTE und WimTec PROOF SE wird mittels sicherer Infrarotübertragung hergestellt. Ein Zugriff mit herkömmlichen Smartphones oder Tablets ist ausgeschlossen. Der Datenaustausch erfolgt über die integrierte microSD-Karte oder über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com.