Nicht überall ist der Komfort der berührungslosen Auslösung essenziell. Manchmal wird die gewohnte Bedienung oder die einfache Möglichkeit der Einstellung der gewünschten Durchflussmenge bevorzugt. So verfügt das Duschpaneel WimTec PROOF P4 HyPlus, das wahlweise mit Kopf- oder Handbrause erhältlich ist, über einen Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung. Was allerdings häufig nicht bedacht wird: Werden manuelle Armaturen unzureichend genutzt, können sie zu einer Gefahr für die Trinkwasserhygiene im gesamten Gebäude werden. Nicht so beim Duschpaneel WimTec PROOF P4 HyPlus.

Freispülung der Kalt- und Warmwasserleitung

Um auch Betriebspausen sicher zu meistern, sorgt die HyPlus-Freispül-Automatik für einen regelmäßigen Wasseraustausch. Das wohl wichtigste Detail: Die Freispülung erfolgt unabhängig von der Temperatureinstellung des Einhebelmischers, denn das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser wird direkt in der Armatur voreingestellt. So ist sichergestellt, dass unabhängig von der Stellung des Einhebelmischers der Wasserinhalt in der Kalt- und in der Warmwasserleitung entsprechend den örtlichen Anforderungen ausgetauscht wird.

Mit WimTec REMOTE lässt sich der bestimmungsgemäße Betrieb mit allen Nutzungen und Spülvorgängen lückenlos und zeitsparend dokumentieren. Für das Verbinden mit dem Infrarot-Tablet ist lediglich ein WimTec-IR-Modul erforderlich. Damit lassen sich alle sensorlosen HyPlus-Armaturen in das HyPlus Gesamtkonzept für alle Wasserabgabestellen einbinden. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden.

Einfache Sanierung

Das Duschpaneel WimTec PROOF P4 passt auf bestehende Anschlüsse und ist in der Batterieversion bestens zur Sanierung im Bestandsobjekt geeignet. Zum Abdecken von Aufputz-Zuleitungen sind dezente Blenden in Form einer Paneelverlängerung erhältlich.

Über 100 Designvarianten

Neben Edelstahl ist WimTec PROOF P4 in der Ausführung aus Hochdrucklaminat (HPL) ab Lager in Weiß bzw. auf Wunsch in mehr als 100 Sonderdekoren und Oberflächen lieferbar. Mit dem hochwertigen und widerstandsfähigen Material sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Alle Varianten sind hygienisch besonders vorteilhaft, denn sie bieten kaum Schmutzkanten. Darüber hinaus kann die glatte Oberfläche besonders effizient und wirksam gereinigt werden.