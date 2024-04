Der Vorteil von berührungslosen Armaturen zum Händewaschen auf der Toilette ist unbestritten. Oftmals bevorzugen die Nutzer auch die herkömmliche Bedienung mit einem Einhebelmischer, weil sie mit einer Hand nicht nur die Temperatur, sondern auch die Durchflussmenge im wahrsten Sinne des Wortes im Griff haben. Werden allerdings manuelle Armaturen zu wenig genutzt, ist der bestimmungsgemäße Betrieb nach VDI 6023 nicht sichergestellt. Müssen Mitarbeiter für manuelle Spülmaßnahmen durch das Gebäude geschickt werden, wird es teuer für den Betreiber. Die Spülmengen sind meist überhöht, weil unbekannt ist, wie oft die Wasserabgabestellen bereits regulär genutzt wurden. Diese Kosten werden gerade jetzt zu Zeiten ständig steigender Energiepreissteigerungen in allen Bereichen mitunter zum Tüpfelchen auf dem i.

Nachhaltigkeit dank intelligenter Elektronik

Die Sicherstellung des regelmäßigen und vollständigen Wasseraustauschs ist der große Pluspunkt der intelligenten Freispülung von WimTec HyPlus. Auch der manuelle Einhebelmischer WimTec PROOF E4 mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung ist Mitglied der HyPlus-Familie und gewährleistet exakt den Mindestwasserwechsel nach VDI 6023. Mit dem klaren Fokus auf Betriebskostenersparnis ohne Kompromisse bei der Trinkwasserhygiene sorgt WimTec PROOF E4 für den vollständigen Wasserwechsel unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Durch den Drucksensor wird auch die manuelle Wasserentnahme erfasst. Die Stagnationsfreispülung erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung; bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst. Sie ist zudem exakt auf die örtlichen Gegebenheiten einstellbar. Die Elektronik ist damit der Schlüssel zum Erfolg, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurde.

Einwandfreie Hygiene in der Kalt- und Warmwasserleitung

Gerade bei manuellen Armaturen ist nicht vorhersehbar, in welcher Mischerstellung sie nach der Nutzung verlassen werden. Um den vollständigen Wasseraustausch in der Praxis zu gewährleisten, muss die Freispülung von der Stellung des Einhebelmischers entkoppelt werden. Genau dies ist bei den manuellen WimTec-Armaturen der Fall. Die Freispülung erfolgt unabhängig von der Temperatureinstellung des Einhebelmischers, das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser wird direkt in der Armatur voreingestellt. So ist sichergestellt, dass unabhängig von der Stellung des Einhebelmischers der Wasserinhalt in der Kalt- und in der Warmwasserleitung ausgetauscht wird.

Zahlreiche Ausführungsformen für alle Einsatzbereiche

WimTec PROOF E4 ist sowohl als Hochdruckausführung mit Mischer für druckfeste Trinkwasser-Erwärmungsanlagen sowie Durchlauferhitzer, aber auch als Niederdruckausführung mit Mischer für drucklose Kleinspeicher erhältlich. Jede dieser zahlreichen Varianten sichert den normgerechten Wasseraustausch und damit den Erhalt der Trinkwasserhygiene in ihren jeweiligen Einsatzbereichen.