Die allgemeinen Bestrebungen Betriebskosten zu reduzieren, haben Kaltwasserarmaturen ein wahres Revival beschert. Das neue Motto lautet Warmwasser nur dort zu erwärmen, wo es notwendig ist. Daher werden auf Toiletten immer mehr Kaltwasserarmaturen eingesetzt. In diesem Einsatzbereich sind berührungslose Modelle klar von Vorteil, denn sie sind nicht nur hygienisch, sondern vor allem auch praktisch und bequem auszulösen. Insbesondere in Bereichen mit niedriger Frequenz sind auch manuelle Armaturen stark gefragt.

Risikofaktor manuelle Armaturen

Werden manuelle Armaturen zu wenig genutzt, ist der in der Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 geforderte Mindestwasserwechsel über alle Entnahmestellen nicht gegeben. Dies führt zu Stagnation. Gerade im Kaltwasser ist dies besonders kritisch, denn die Temperatur des stagnierenden Wassers nimmt rasch die Umgebungstemperatur an. Dies ist allerdings nicht die Raumtemperatur, sondern die weit höhere Temperatur im Schacht oder in der Zwischendecke. Damit wird insbesondere eine Kontamination des Trinkwassers mit Legionellen begünstigt. Um den bestimmungsgemäßen Betrieb und die geforderte Temperatur in der Trinkwasserleitung einzuhalten, ist es wichtig immer wieder frisches Wasser nachzuführen. „Da werden in der Praxis Mitarbeiter für manuelle Spülmaßnahmen durch das Gebäude geschickt. ‚Denn sie wissen nicht, was sie tun‘ könnte man zusammenfassend sagen. Niemand weiß, wann welche Armatur genutzt wurde. Mit dem Ergebnis, dass neben den Personalkosten ein viel zu hoher Wasserverbrauch durch Spülmaßnahmen zu Buche schlägt“, erklärt Günter Dülk, geschäftsführender Gesellschafter von WimTec.

Nachhaltigkeit mit WimTec HyPlus

Die Sicherstellung des regelmäßigen und vollständigen Wasseraustauschs ist der große Pluspunkt der intelligenten Freispülung von WimTec HyPlus. Auch die manuelle Einhebelarmatur WimTec PROOF E4 HDK ist Mitglied der HyPlus-Familie und gewährleistet exakt den Mindestwasserwechsel laut Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3. Mit dem klaren Fokus auf Betriebskostenersparnis ohne Kompromisse bei der Trinkwasserhygiene sorgt die WimTec PROOF E4 für den vollständigen Wasserwechsel unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Die Stagnationsfreispülung ist exakt nach den örtlichen Gegebenheiten einstellbar und erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung; bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst. „Die Elektronik ist der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz am Waschtisch, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß vom

1. Januar bis zum 31. Dezember, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurde.“, betont Dülk. Intelligente Details wie diese helfen, wertvolles Trinkwasser einzusparen. Das ist gut für die Umwelt und senkt nachweislich die Gebühren für Frischwasser und Abwasser.