Schon immer war die Einloch-Waschtischarmatur WimTec OCEAN E10 ein Blickfang, dessen puristisches und elegantes Design faszinierte. In der 2. Generation sind die AquaCap-Tasten einem beleuchteten Drehtaster gewichen. Ein Fingertipp auf den Drehtaster genügt und der Wasserfluss startet komfortabel dank Memory-Funktion mit der zuletzt gewählten Temperatur und Durchflussmenge. Für den Einsatz in öffentlichen Bereichen kann die Memory-Funktion deaktiviert werden. In diesem Fall startet der Wasserfluss mit einer individuell festlegbaren Voreinstellung. Durch erneutes Drücken stoppt der Wasserfluss wieder. Mit einem automatischen Wasserstopp nach einer einstellbaren Maximallaufzeit gehören auch offen gelassene Armaturen der Vergangenheit an. Dies schützt nicht nur zuverlässig vor Wasserschäden durch Überflutungen, sondern verhindert darüber hinaus hohe Betriebskosten durch unnötiges Frischwasser, unnötiges Abwasser und vor allem unnötiger Energie zur Warmwasserbereitung.

Die Temperatur im Blick

Die gewünschte Wassertemperatur wird durch Drehen des Tasters einfach und intuitiv eingestellt. Dabei wird die aktuelle Temperatureinstellung durch einen Farbwechsel von Blau über Violett bis hin zu Rot visualisiert. Absolute Sicherheit vor Verbrühungen bietet der elektronische Thermostat, welcher auch über eine einstellbare Temperatursperre verfügt. Die Regulierung der Durchflussmenge erfolgt durch gleichzeitiges Drücken und Drehen des Tasters.

Durchdachte Zusatzfunktionen sorgen für Mehrwert

Neben der Memory-Funktion für eine komfortable Bedienung und dem automatischen Wasserstopp für Sicherheit und Hilfe beim Wassersparen verfügt die Waschtischarmatur WimTec OCEAN E10 auch über die bewährte WimTec Freispül-Automatik. Wie bei allen WimTec-Produkten sorgt diese für den Erhalt einer einwandfreien Wasserqualität. Die Freispülung lässt sich gemäß den örtlichen Anforderungen einstellen und stellt damit den bestimmungemäßen Betrieb nach VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 sicher.

Elegantes Design und zwei Ausladungen

Die edle Glasoberfläche ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Durch die beiden Ausläufe mit den Ausladungen in 145 mm und 185 mm eignet sich WimTec OCEAN E10 für die Montage auf allen gängigen Waschtischen mit gerader Hahnbank und ist ein echter Hingucker vom designorientierten Privathaus bis hin zum Hotel.