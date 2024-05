WimTec hat auch die nötigen Lösungen, um drucklose Kleingeräte zur Trinkwassererwärmung hygienisch sicher zu betreiben. Neueste Untersuchungen bestätigen, dass diese dringend benötigt werden, denn bei vielen dieser Kleingeräte treten im praktischen Betrieb hygienische Mängel auf. Hauptursachen sind ein unzureichender Wasseraustausch und niedrige Warmwassertemperaturen.

Zahlreiche Waschtisch-Lösungen in Niederdruck-Ausführung

Mit den Modellen WimTec SMART, WimTec LOFT, WimTec PROOF E4 und E6 sowie den Küchenarmaturen WimTec PROOF K4, WimTec VIVA K4 und K6 sowie WimTec PUREA K4 und K6 bietet WimTec verschiedenste Ausführungen mit komfortabler berührungsloser Auslösung oder bewährter manueller Betätigung. Alle Armaturen sind in der HyPlus-Variante erhältlich. Mit dem klaren Fokus auf bestimmungsgemäßes Ausspülen nach Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 bis zu jeder Entnahmestelle und der Kostenersparnis bietet WimTec elektronisch gesteuerte Wasserentnahmestellen, die mehr Wert aus dem Wasser holen.

WimTec HyPlus: Sichere und nachhaltige Lösung am Markt

WimTec ist Spezialist für Sanitärelektronik und hat bereits 2015 sein Know-how in die Entwicklung der Produktserie HyPlus fließen lassen. Das Ergebnis ist ein Gesamtkonzept zur Wahrung der Trinkwasserhygiene im Bestandsgebäude und Neubau und garantiert damit höchsten Standard - vom Einfamilienhaus bis zur Universitätsklinik. Die intelligenten HyPlus-Armaturen verfügen über eine bedarfsgerechte Freispülung und setzen bei der Frage an, wie zu jeder Zeit in der gesamten Trinkwasser-Installation beste Wasserqualität gewährleistet werden kann. Mit dem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit erfolgt die Freispülung daher nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung. In diesem Fall wird exakt die erforderliche Wassermenge freigespült, bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst.

„Drucklose Kleingeräte (Untertisch-Speicher) zur Trinkwassererwärmung sind beim Einbau die preiswerteste Variante. Unsere Lösungen mit intelligenter Freispülung, über denen das Gesamtkonzept WimTec HyPlus als Dach steht, wissen, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurden. Sie helfen damit Kosten für Frischwasser, Abwasser und Energie zur Warmwasserbereitung einzusparen. Gleichzeitig erhöhen sie den Komfort und die Trinkwasserhygiene“, betont Peter Wimberger, Geschäftsführer von WimTec.

Dokumentation als Schlüssel zum Erfolg

Für die Haftungssicherheit und die nötige Transparenz, in welchem Umfang Spülmaßnahmen durchgeführt wurden, braucht es eine stichfeste Dokumentation. Das ideale Hilfsmittel für Betreiber ist WimTec REMOTE: Mit dem Tablet können alle Informationen direkt an der Armatur einfach und sicher ausgelesen werden. Ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen, erfolgt die Kommunikation komfortabel über eine spezielle Infrarotschnittstelle. Da nur WimTec HyPlus Produkte mit diesem System ausgestattet sind, ist sie absolut sicher. Ein Zugriff mit herkömmlichen Smartphones oder Tablets ist ausgeschlossen. Alle Einstellungen können bequem und wertgenau vorgenommen werden. Für das Hinzufügen zum Betriebsbuch verfügt das Tablet über eine Export-Funktion, mit der Nutzerverhalten, Spülinformationen, Verbrauchsdaten, Einstellungen und Geräteinformationen als PDF- oder CSV-Datei abgespeichert werden können. Sowohl für Errichter als auch für Betreiber bedeutet dies eine satte Zeitersparnis und vor allem Sicherheit durch die lückenlose Dokumentation.

Video: Schutz vor Infektionen durch Viren und Bakterien