In Kombination mit WimTec HyPlus secure sorgt das WimTec Waschtischsortiment für absolute Sicherheit in Bildungseinrichtungen. Die Becken aus Mineralguss und Mineralwerkstoff überzeugen mit ihrer Robustheit, der Überlaufschutz macht Überflutungen der Sanitärräume oder Klassenzimmer unmöglich. Zusammen bilden die Waschtische sowie die elektronischen Armaturen mit Überlaufschutz und intelligenter Freispül-Automatik eine sichere Komplettlösung im täglichen Betrieb.

In Schulen und anderen Kinderbetreuungseinrichtungen gelten besondere Anforderungen an sanitäre Armaturen. Denn das Temperament von Kindern kann im wahrsten Sinn des Wortes an die Bausubstanz gehen. Wenn Abflüsse verstopft oder Armaturen geöffnet sind, können Wassermassen schnell für Schäden sorgen, deren Sanierung viel Geld kostet und zudem den Schulbetrieb erheblich einschränkt.

Sicherheitsplus: Elektronische Armaturen mit Überlaufschutz

Für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen alle elektronischen Armaturen mit ihrem automatischen Spülstopp. Das intelligente HyPlus Gesamtkonzept von WimTec sichert den Erhalt der Trinkwasserqualität in allen Leitungen und ist eine wichtige Funktion im laufenden Betrieb. Freispülungen erfolgen bei unzureichender Entnahme und damit dann, wenn die Armatur nicht vom Benutzer überwacht werden kann. Die neuen Armaturen der Serie WimTec HyPlus secure gehen noch einen Schritt weiter. Sie verfügen über eine automatische Verstopfungserkennung und brechen die Freispülungen ab, sollte das Abfließen des Wassers nicht gewährleistet sein. Damit schützen sie das Schulgebäude vor teuren Schäden durch übermütige Kinder.

Robuste Waschbecken für den rauen Alltag

Ob das klassische Schulwaschbecken, eine barrierefreie Lösung oder eine kundenspezifische Maßanfertigung: Die robusten Verbundstoffe bestechen durch ihre besonderen Eigenschaften und erlauben eine Fertigung aus einem Guss ohne Fugen und Schmutzkanten. Für den Fall, dass die Modelle von der Stange einmal nicht passen, können WimTec Waschtische für jedes Objekt millimetergenau nach Maß gefertigt und entsprechend der Kundenwünsche flexibel gestaltet werden. Auch nicht-rechtwinkelige Wände oder Nischen stellen keine Einschränkungen mehr dar. Verschiedene Beckenformen von rund bis eckig, frei wählbare Armaturen-Achsmaße und Ablageflächen sowie verschiedene Seitenabschlüsse und Formen des Papiereinwurfs ermöglichen unzählige individuelle Ausführungsvarianten. Der Vorteil gegenüber Standardmodellen liegt auf der Hand: Der Platz kann so optimal ausgenützt werden. Selbst kundenspezifische Maßanfertigungen werden bereits drei Wochen ab Freigabe ausgeliefert.