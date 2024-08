Nicht überall ist die berührungslose Auslösung essenziell. Manchmal wird die gewohnte Bedienung eines Einhebelmischers mit der einfachen Temperatur- und Durchfluss-Einstellung bevorzugt. Was allerdings häufig nicht bedacht wird: Werden die Armaturen nicht ausreichend genutzt, findet der erforderliche Wasserwechsel nicht statt. Betriebseinschränkungen und Betriebspausen können dann zu einer Gefahr für den Erhalt der Trinkwasserhygiene im gesamten Gebäude werden.

Freispülung schafft Sicherheit

Abhilfe schafft die Wandarmatur WimTec ECOSAN W4 HyPlus. Bei dieser Waschtischarmatur erfolgt die Bedienung wahlweise manuell in gewohnter Art und Weise oder berührungslos und hygienisch über das Heranführen der Hand in den Nahbereich des Sensors. Der Einhebelmischer verfügt über eine Warmwasserbegrenzung und wird wie gewohnt betätigt, um die gewünschte Wassertemperatur sowie die Durchflussmenge zu einzustellen. Um auch Betriebspausen sicher zu meistern, sorgt die Freispül-Automatik für einen regelmäßigen Wasseraustausch. Die Freispülung erfolgt ebenso wie die berührungslose Auslösung unabhängig von der Temperatureinstellung des Einhebelmischers, das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser wird direkt in der Armatur voreingestellt. So kann die Waschtischarmatur ECOSAN W4 auch für die gezielte Kaltwasserspülung eingesetzt werden.

Schwenkbarer Auslauf

Die Aufputz-Wandarmatur WimTec ECOSAN W4 gibt es mit den Ausladungen 180 mm, 225 und 275 mm. Der Schwenkbereich lässt sich stufenlos begrenzen und damit ideal auf die Form und Größe des Waschbeckens abstimmen. Ein weiterer Vorteil der Armatur ist, dass sie auch im Bestand einfach nachrüstbar ist. Passend auf bestehende Zweipunkt-Anschlüsse sind die batteriebetriebenen Wandarmaturen im Handumdrehen montiert.

Kompatibel mit WimTec REMOTE Infrarot-Tablet

WimTec ECOSAN W4 ist kompatibel mit dem REMOTE Infrarot-Tablet und ist Mitglied der Familie des HyPlus Gesamtkonzeptes für alle Wasserabgabestellen. Mit dem Tablet können alle Parameter der Freispül-Automatik arbeits- und zeitsparend festgelegt werden, ohne dass die WimTec HyPlus Wasserentnahmestellen geöffnet werden müssen. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden. Der Datenaustausch erfolgt absolut sicher über die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com.