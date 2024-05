Überall dort, wo sowohl die Funktionalität einer Dusche als auch die einer Badewanne gefordert ist und begrenzte Platzverhältnisse vorherrschen, sind kombinierte Wannenfüll- und Duscharmaturen die bevorzugte Wahl. In den meisten Fällen ist die berührungslose Auslösung sekundär. Von Bedeutung sind Funktionalität, gewohnte Bedienung mittels Einhebelmischer, klassisches Design und robuste Ausführung. Bei den meisten Armaturen kommt es zu Stagnation, wenn Dienstreisen, Wochenendausflüge oder der wohlverdiente Urlaub am Programm stehen. Die Temperaturvorgaben für Kalt- und Warmwasser werden dann nicht eingehalten, der erforderliche Mindestwasserwechsel findet nicht statt. Das stehende Wasser kann zu einer Gefahr für die Trinkwasserhygiene im gesamten Gebäude werden. Nicht so bei WimTec ECOSAN B4 HyPlus. Durch die Standardbauform ist sie im Bestand einfach nachrüstbar.

Freispülung der Kalt- und Warmwasserleitung

Die Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 fordert einen bestimmungsgemäßen Betrieb, bei dem in der gesamten Trinkwasser-Installation ein Mindestwasserwechsel über alle Entnahmestellen stattfindet. Dabei ist der Austausch des kompletten Wasserinhalts innerhalb von 72 Stunden sicherzustellen. Dies gilt auch für weit entfernte und selten genutzte Entnahmestellen. Diese wichtige Aufgabe übernimmt die HyPlus-Freispülung automatisch. Die Freispülung erfolgt unabhängig von der Temperatureinstellung des Einhebelmischers, denn das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser wird direkt in der Armatur voreingestellt. So ist sichergestellt, dass der Wasserinhalt in der Kalt- und in der Warmwasserleitung auch bei Nichtnutzung zur Gänze ausgetauscht wird. „Die Badewanne ist die ideale Entnahmestelle, um Freispülungen vorzunehmen. Besonders für Wohnungsbetreiber und Genossenschaften. Denn das Aufnahmevolumen ist größer 170 Liter, wodurch selbst bei verstopftem Abfluss und mehreren Freispülungen keine Gefahr vor Überschwemmungen und Wasserschäden droht“, erklärt Peter Wimberger, Geschäftsführer von WimTec. Auch ist durch den Umsteller sichergestellt, dass die Freispülung immer über den Wanneneinlauf und nicht den Brausekopf erfolgt.

Zeitsparende und komfortable Dokumentation

Die WimTec ECOSAN B4 ist Mitglied des HyPlus Gesamtkonzeptes für alle Wasserabgabestellen und damit kompatibel mit dem REMOTE Infrarot-Tablet. Damit können alle Parameter der Freispül-Automatik arbeits- und zeitsparend festgelegt werden, ohne dass die WimTec HyPlus Wasserentnahmestellen geöffnet werden müssen. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation als PDF- oder CSV-Datei gespeichert werden. Der Datenaustausch erfolgt absolut sicher über die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com.