Mit den Armaturen aus widerstandsfähigem Hochdrucklaminat (HPL) in mehr als 100 Designs können Sanitärräume individuell gestaltet werden. Copyright: WimTec

Funktionelle Armaturen aus widerstandsfähigem Hochdrucklaminat (HPL) in mehr als 100 Designs.

Mit den Armaturen der WimTec HPL-Serie lassen sich Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal an jedes einzigartige Gestaltungskonzept anpassen. Seit diesem Jahr neu in der HyPlus Familie und direkt auch in der HPL-Ausführung erhältlich sind das manuelle Einhebel-Duschpaneel PROOF P4 sowie die berührungslose Wandarmatur PROOF W7.

Die WimTec-Armaturen der HPL-Serie sind in zahlreichen Farbnuancen erhältlich und bringen mehr Individualität und Farbe in Sanitärräume öffentlicher und gewerblicher Einrichtungen. Für die Umsetzung des Farbkonzepts steht eine Auswahl aus über 100 Dekoren zur Verfügung. Ob Holz mit feiner oder rustikaler Maserung, extravagante Steinoptik mit Struktur oder eine umfangreiche Farbpalette mit glatter oder strukturierter Oberfläche. Die große Vielfalt an unterschiedlichen Dekoren macht Sanitärräume unverwechselbar.

Spürbares Design

WimTec HPL Duscharmaturen sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Ob fühlbare Holzmaserung, Steinstruktur oder feine Farbflächen.

Widerstandsfähiges Material

Hochdrucklaminat ist besonders robust und unempfindlich gegen Kratzer und Schläge. Das hochwertige Material hält selbst den harten Anforderungen öffentlicher Einrichtungen stand und hat sich seit Jahren bei Arbeitsplatten, Möbeln und Wandverkleidungen bewährt. Die von WimTec eingesetzten Laminate sind nach EN 438-2 geprüft und damit ideal für den öffentlichen Sanitärbereich geeignet.

Fugenlose Hygiene und einfache Reinigung

Durch das thermisch geformte Material bestechen die Duschpaneele mit einer fugenlosen Oberfläche ohne Schmutzkanten und sind dadurch besonders hygienisch. Im Vergleich zu Edelstahl oder Chrom zeichnet sich das Material durch eine einfache Reinigung aus und überzeugt mit einer länger anhaltenden sauberen Optik. Je nach Dekor und Oberfläche sind WimTec Armaturen aus HPL weitgehend unempfindlich gegen Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen.

Geringes Gewicht

Duschpaneele aus Hochdrucklaminat sind Leichtgewichte. Das geringe Gewicht ermöglicht eine einfache Handhabung bei Logistik und Montage.