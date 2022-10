Nicht überall ist der Komfort der berührungslosen Auslösung essenziell. Manchmal wird die gewohnte Bedienung oder die einfache Möglichkeit der Einstellung der gewünschten Durchflussmenge bevorzugt. Was allerdings häufig nicht bedacht wird: Werden manuelle Armaturen unzureichend genutzt, kann das Nutzungsverhalten zu einer Gefahr für den Erhalt der Trinkwasserhygiene im gesamten Gebäude werden. Abhilfe schafft die neue Wandarmatur WimTec ECOSAN W4 HyPlus. Bei dieser Waschtischarmatur erfolgt die Bedienung wahlweise manuell in gewohnter Art und Weise oder berührungslos und hygienisch über das Heranführen der Hand in den Nahbereich des Sensors. Der Einhebelmischer verfügt über eine Warmwasserbegrenzung und wird wie gewohnt betätigt, um die gewünschte Wassertemperatur sowie die Durchflussmenge zu regeln.

Bestimmungsgemäßen Betrieb sichern

Unabhängig vom Nutzerverhalten sorgt die Freispül-Automatik für den in der Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 geforderten Mindestwasserwechsel. Demnach muss in allen Abschnitten der Trinkwasser-Installation, auch an selten genutzten oder weit entfernten Armaturen, innerhalb von 72 Stunden der komplette Wasserinhalt ausgetauscht werden. Besonders wichtig ist das Aufrechterhalten des Mindestwasserwechsels im Fall von Betriebsunterbrechungen, um lange Stagnationszeiten des Wassers zu vermeiden. Die Freispülung erfolgt ebenso wie die berührungslose Auslösung unabhängig von der Temperatureinstellung des Einhebelmischers, das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser wird direkt in der Armatur voreingestellt. So kann die Waschtischarmatur ECOSAN W4 auch für die gezielte Kaltwasserspülung eingesetzt werden.

Mehr Flexibilität

Erhältlich ist die Wandarmatur WimTec ECOSAN W4 mit den Ausladungen 180 mm und 225 mm. Die große Ausladung ist nicht nur mit starrem, sondern auch mit schwenkbarem Auslauf lieferbar. Der auf ± 45° voreingestellte Schwenkbereich lässt sich stufenlos begrenzen und damit ideal auf die Form und Größe des Waschbeckens abstimmen.

Kostengünstige Nachrüstung

Ein weiterer Vorteil ist, dass die ECOSAN W4 auch im Bestand einfach nachrüstbar ist. Passend auf bestehende Zweipunkt-Anschlüsse sind die batteriebetriebenen Wandarmaturen im Handumdrehen montiert. Mit ihrer automatischen Freispülung ersetzen sie so personalintensive, manuelle Spülpläne.

Lückenlose Dokumentation mit dem Tablet

WimTec ECOSAN W4 ist Teil des HyPlus-Gesamtkonzepts und damit mit dem WimTec REMOTE Infrarot-Tablet kompatibel. Mit dem praktischen Hilfsmittel können alle Informationen einfach und sicher ausgelesen werden, ohne auch nur eine Armatur öffnen zu müssen. Da nur WimTec HyPlus Produkte mit diesem System ausgestattet sind, ist sie absolut sicher. Ein Zugriff mit herkömmlichen Smartphones oder Tablets ist ausgeschlossen. Alle Einstellungen können wertgenau vorgenommen werden. Für das Hinzufügen zum Betriebsbuch verfügt das Tablet über eine Export-Funktion, mit der Nutzerverhalten, Spülinformationen, Verbrauchsdaten, Einstellungen und Geräteinformationen als PDF- oder CSV-Datei abgespeichert werden können. Der Datenaustausch erfolgt absolut sicher über ein USB-Kabel, die integrierte microSD-Karte oder per WLAN über einen geschützten Bereich auf my.wimtec.com. Sowohl für Errichter als auch für Betreiber von Trinkwasser-Installationen bedeutet dies eine satte Zeitersparnis und mehr Effizienz im Berufsalltag. Nicht zuletzt unterstützt die lückenlose Dokumentation im Schadensfall die Verantwortungsträger.