Ein ausgewähltes Sortiment an berührungslosen WimTec Armaturen in der Trendfarbe Mattschwarz setzt optische Akzente und verleiht zugleich eine elegante Note. Damit ist die WimTec BLACK-Edition vielseitig kombinierbar und überzeugt neben der ansprechenden Optik mit einer angenehm samtigen Haptik. Alle Armaturen der WimTec BLACK-Edition sind auch mit der intelligenten HyPlus-Freispül-Automatik erhältlich.

Black is back: Als zeitloser Klassiker setzt sich Schwarz auch in Bädern immer mehr durch. Kein Wunder, lassen sich doch damit wunderbare Kontraste zu hellen Farbtönen setzen. Die WimTec Black-Edition sorgt mit ihrer speziellen Oberflächenveredelung in Mattschwarz für langanhaltende Freude in öffentlichen und gewerblichen Sanitäranlagen, Hotel- und Gästezimmer oder einfach in den eigenen vier Wänden.

Zusätzlich zur ansprechenden Optik verfügen die intelligenten HyPlus-Armaturen der BLACK-Edition über eine bedarfsgerechte Freispülung von stagnierendem Wasser. Sie sind damit die Lösung, mit der zu jeder Zeit in der gesamten Trinkwasser-Installation beste Wasserqualität gewährleistet werden kann. Die Armaturen in elegantem, mattem Schwarz gibt es für den Waschtisch, das WC sowie das Urinal. Dort überzeugen sie dank berührungsloser Bedienung sowie automatischer Spülung mit kompromissloser Hygiene und Komfort.

Elegante, sichere und nachhaltige Lösung

Das HyPlus-Konzept erfüllt höchste Ansprüche an die Trinkwasserhygiene und eignet sich sowohl für Bestandsgebäude als auch für den Neubau, vom Einfamilienhaus bis zum Design-Hotel. Mit dem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit erfolgt die Freispülung nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung. In diesen Fällen wird exakt die erforderliche Wassermenge freigespült, bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst. Damit helfen sie, einen erheblichen Teil der Kosten für Frischwasser, Abwasser und Energie zur Warmwasserbereitung einzusparen.

Dokumentation mithilfe von WimTec REMOTE

Für die Haftungssicherheit und die nötige Transparenz, in welchem Umfang Spülmaßnahmen durchgeführt wurden, braucht es eine stichfeste Dokumentation. Das ideale Hilfsmittel für Betreiber ist WimTec REMOTE: Mit dem Infrarot-Tablet können alle Einstellungen bequem und wertgenau vorgenommen und sämtliche Informationen direkt an der Armatur ausgelesen werden. Mittels Export-Funktion können Nutzerverhalten, Spülinformationen, Verbrauchsdaten, Einstellungen und Geräteinformationen als PDF- oder CSV-Datei abgespeichert und zur Dokumentation genutzt werden. Alle Armaturen der WimTec BLACK-Edition sind in der HyPlus-Ausführung mit dem Infrarot-Tablet kompatibel.