Die digitale Kunstinstallation „Wilo Connected“ im Hauptsitz des multinationalen Technologiekonzerns Wilo hat den renommierten Red Dot Design Award in der Kategorie „Brands & Communication Design 2022“ gewonnen. Das zirka 60 Quadratmeter große Deckensegel im Foyer des Pioneer Cube besteht aus 401 doppelseitigen LED-Elementen, die im Zusammenspiel verschiedene animierte Bild- oder Filmsequenzen zeigen können. Neben dem Firmenlogo und Mitarbeiterportraits ist eine Filmsequenz des Ruderboots Deutschland-Achter ein zentrales, wiederkehrendes Motiv der Kunstinstallation.

Die Kunstinstallation wurde von Mehnert Corporate Design konzipiert und exklusiv für Wilo entworfen. Die technische Realisierung erfolgte durch tennagels Medientechnik. „Die Kunstinstallation ist ein Teil der Kommunikationsstrategie für den gesamten Wilopark“, erklärt Prof. Kurt Mehnert, Inhaber von Mehnert Corporate Design. „Im Zusammenspiel fördern alle Elemente die Aufenthaltsqualität und Identifikation der Mitarbeitenden nach innen und außen.“

„Das Deckensegel ist Kunstwerk und LED-Bildschirm gleichzeitig“, fasst Marco Stapelmann, Head of Corporate Marketing, zusammen. „Die Installation zeigt die Innovationskraft unseres Unternehmens und vermittelt Werte aus unserer Firmen- und Familiengeschichte. Sie erlaubt aber auch, stets neue und abwechslungsreiche Inhalte in Bild und Ton auszuspielen und so die gesamte Anmutung des Foyers zu verändern.“

„ Besonders eindrucksvoll ist die Darstellung des Deutschland-Achters“, ergänzt Peter Kutz, Geschäftsführer bei Mehnert Corporate Design. „Im Erdgeschoss stehend betrachtet man nicht nur das Ruderboot von unten, sondern hört auch die vom Wasser gedämpften Geräusche. Wer der Treppe nach oben folgt, erlangt eine neue Perspektive: Hier zeigt sich der Achter aus der Luft. Nun sind sowohl die Ruderschläge als auch die Kommandos deutlich und klar zu hören.“

Der Red Dot Design Award ist einer der größten Designwettbewerbe weltweit und wird jährlich in den drei Kategorien „Product Design“, „Brands & Communication Design“ und „Design Concept“ vergeben. Eine internationale Jury bewertet die Einreichungen der Designer, Agenturen und Unternehmen und vergibt den Red Dot als Qualitätssiegel für gutes Design.