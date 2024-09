In einer Pressekonferenz im Fiserv Forum haben die Wilo Gruppe und die Milwaukee Bucks eine globale Nachhaltigkeitspartnerschaft bekannt gegeben. Im Bild (v. l.): Jim Paschke (Sportreporter), Svenja Ahlburg (Chief Sales Officer von Wilo Americas), Michael Ahrens (Deutscher Generalkonsul in Chicago), Tyler Smith (Spieler der Milwaukee Bucks), Tony Evers (Gouverneur von Wisconsin), Jeff Plaster (Chief Executive Officer von Wilo Americas), Peter Feigin (Präsident der Milwaukee Bucks und des Fiserv Forum) und Bango (Maskottchen der Milwaukee Bucks). Bild: Milwaukee Bucks

Technologiekonzern investiert in starken amerikanischen Markt

In einer Pressekonferenz im Fiserv Forum haben die Wilo Gruppe und die Milwaukee Bucks eine umfassende Partnerschaft bekannt gegeben. So wird der multinationale Technologiekonzern der erste, globale Nachhaltigkeitspartner des US-amerikanischen NBA-Basketballteams. Nun planen die beiden Partner, in gemeinsamen Nachhaltigkeitsprojekten und

-initiativen zusammenzuarbeiten.

„Entsprechend unserer übergeordneten, gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie müssen selbstverständlich auch Wilos Sportsponsorings nachhaltig sein“, erklärt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. Alle anderen funktionalen Unternehmensstrategien ordnen sich der Strategie mit dem Titel „Creating, Caring, Connecting“ unter. „Damit verpflichten wir uns selbst, nachhaltige Technologien und Lösungen zu schaffen, soziale Verantwortung zu übernehmen und in starke Partnerschaften weltweit zu investieren. Dies auch mit dem Ziel, eine deutlich überproportionale Ausweitung unserer überaus erfolgreichen Geschäftsaktivitäten in Nord- und Lateinamerika zu generieren“, so Hermes.

Das Sponsoring sei ein klares Bekenntnis zum Standort Wisconsin und zum amerikanischen Markt, ergänzt Jeff Plaster, CEO von Wilo Amerika. „Mit der Partnerschaft zu den Bucks tragen wir der Geschäftsentwicklung in Amerika Rechnung und erhöhen zugleich unsere Visibilität im Markt.“ Die neue Allianz folge damit konsequent dem seit Jahren erfolgreich praktizierten und nun noch beschleunigten „region-for-region“-Ansatz des Konzerns.

„Die Wilo Gruppe beweist ein kompromissloses Engagement für Nachhaltigkeit auf globaler Ebene, von ihrem Konzernhauptsitz in Deutschland bis zu ihrem regionalen Headquarter hier in Wisconsin“, sagt Matt Pazaras, Chief Business Development & Strategy Officer der Milwaukee Bucks. „Wir freuen uns, Wilo als ersten globalen Nachhaltigkeitspartner der Bucks und ersten Partner für Aufwärmtrikots begrüßen zu dürfen.“

Zudem wird der Technologiekonzern auf den digitalen Banden des Fiserv Forum präsent sein. Ausgestattet ist die Heimspielstätte der Bucks mit zahlreichen Produkten, Systemen und Lösungen von Wilo. „Und selbstverständlich gehen wir weitere gemeinsame Nachhaltigkeitsprojekte an“, sagt Wilo-CEO Oliver Hermes weiter. So wollen die beiden Partner zum Beispiel mit dem so genannten River Clean Project auf die Bedeutung von Gewässerschutz hinweisen.

Wilo ist seit über 20 Jahren im nordamerikanischen Markt aktiv. Im Jahr 2022 wurde das regionale Headquarter in Cedarburg, Wisconsin, eingeweiht, wo die Aktivitäten von Wilo USA gebündelt werden. Weitere Standorte befinden sich in Collierville, Tennessee, und Sanford, Florida. Mit rund 500 Mitarbeitenden und Umsatzsteigerungen von zuletzt 20 Prozent hat Wilo längst Best-Practice-Charakter in der deutsch-amerikanischen Business Community.

Die Milwaukee Bucks wurden 1968 gegründet. Sie haben zweimal die US-Meisterschaft gewonnen und gehören zu den erfolgreichsten Teams der National Basketball Association. Neben dem sportlichen Erfolg legen die Bucks schon lange Wert auf Nachhaltigkeit: So erhielt das Fiserv Forum jüngst die LEED-Zertifizierung in Gold und gehört damit zu den nachhaltigsten Sportstätten der USA – auch dank Lösungen von Wilo.