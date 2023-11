Im Rahmen der DNP-Preisverleihung am 24. November in Düsseldorf übergab Georg Weber (links), Mitglied des Vorstands und CTO der Wilo Gruppe, den Award. Ausgezeichnet wurden gleich zwei Partnerschaften. Bild: Dariusz Misztal

Zum ersten Mal haben Wilo und die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. den Internationalen Deutschen Nachhaltigkeitspreis (IDNP) vergeben. Im Rahmen von Europas größter Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement, dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP), werden in dieser Kategorie Partnerschaften zwischen deutschen und im Globalen Süden ansässigen Unternehmen prämiert.

„Als multinationaler Technologiekonzern, der sich einer ehrgeizigen Nachhaltigkeitsstrategie verschrieben hat, ist es uns wichtig, ein Zeichen zu setzen. Kooperationen über Grenzen hinweg, insbesondere mit Unternehmen in aufstrebenden Märkten in der südlichen Hemisphäre, sind sowohl mit Blick auf die geoökonomische Entwicklung als auch die globalen Nachhaltigkeitsziele von immenser Bedeutung“, sagt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe.

Im Rahmen der DNP-Preisverleihung am 24. November in Düsseldorf übergab Georg Weber, Mitglied des Vorstands und CTO der Wilo Gruppe, den Award. Mit ihm auf der Bühne stand als Laudatorin Domitila Barros. Die in einer brasilianischen Favela aufgewachsene Referentin und Unternehmensberaterin ist heute eine der weltweit einflussreichsten Influencerinnen für Nachhaltigkeit.

Mit dem Internationalen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurden gleich zwei Partnerschaften: das Textilunternehmen „Jeckybeng“ und sein taiwanesischer Kooperationspartner „HerMin Textile“ sowie die Kaffeekooperative „Kaffeekoop“ mit ihrem ruandischen Partner „Rwashoscco“. „Die beiden Preisträger setzen sich eindrucksvoll für international nachhaltige Entwicklung und globalen Klimaschutz ein“, so Georg Weber. „Ihre erfolgreich realisierten Projekte zeigen sowohl hierzulande als auch in den Kooperationsländern positive Wirkung.“

Die Wilo Gruppe erhielt 2021 selbst den Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Transformationsfeld „Klima“. „Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Unternehmens-DNA“, so Oliver Hermes. „Es ist uns daher eine große Freude, andere Unternehmen auszuzeichnen, die den Wandel zu einer nachhaltigen Welt ebenfalls aktiv vorantreiben.“